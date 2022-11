Els millors tipus de plantes per a terrasses (III)

Vols decorar els teus espais d’exterior? En aquest article, seguim amb les propostes de les últimes setmanes i t’expliquem algunes plantes per a fer que la teva terrassa llueixi triant les més adequades. Si tens una terrassa amb molt de vent, hauràs de tenir en compte que el tipus de plantes que triïs han de ser fortes, perquè el vent és un dels aspectes importants a tenir en compte.

A causa del vent, algunes plantes poden trencar-se i morir. Per això és essencial que triïs espècies més fortes que siguin perfectes per a suportar les ratxes de vent fort. Generalment, les millors plantes, per a aquesta mena de situació, solen ser aquelles que no tenen molts talls. En aquest sentit, també van bé aquelles amb branques, però que tinguin fulles fines i flexibles.

Els pins, per exemple, són estupends per a aguantar el vent. Encara que solen tenir una copa bastant frondosa, les fulles que la conformen permeten que el vent passi sense oposar resistència. En aquest sentit, seran bones totes aquelles plantes que, per la seva fisonomia, no puguin oposar especial resistència al vent.

Altres plantes perfectes en aquesta situació són les palmeres o els arbustos petits, que tenen flexibilitat i posen poca resistència al vent.