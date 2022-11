Els millors tipus de plantes per a terrasses (II)

Vols decorar els teus espais d’exterior? Cerques donar-li color a la teva llar? Existeixen nombrosos tipus de plantes per a terrasses de tota mena. Si busques les més adequades per als teus espais, a continuació et fem una sèrie de recomanacions pel que fa a les enfiladisses.

Les enfiladisses són plantes molt decoratives, capaces d’embellir qualsevol paret. El més important és adequar les parets perquè aquestes puguin anar aferrant-se a mesura que creixen. Les plantes enfiladisses poden convertir-se en les totals protagonistes de la decoració de la terrassa. Ben utilitzades queden impressionants i són perfectes per a tota mena d’espais.

Si decideixes tenir plantes enfiladisses a la terrassa, et contem que necessitaràs un bon suport guia perquè, aquestes, a mesura que es desenvolupin, puguin agafar-se. Per a això hi ha moltíssimes solucions que es poden fer servir i que quedaran genial. A més, aquest tipus de plantes solen créixer ràpidament, i per això tindràs la terrassa florida en poc temps.

Per a una terrassa sempre verda, procura usar espècies d’enfiladisses de fulla perenne com el Gessamí estrellat o el Lligabosc. En canvi, si només desitges tenir-les durant un període de temps, pots emprar les de fulla caduca.

Per Decoracionyjardines.com