Els millors tipus de plantes per a terrasses (I)

Existeixen nombrosos tipus de plantes, per a terrasses, de tota mena. A continuació et fem una sèrie de recomanacions, si optes per un arbre. Existeixen espècies més petites que, fins i tot, es poden conrear en un test gran. Si tens una terrassa àmplia, pots posar-los a un costat.

Fins i tot pots fer-te amb un fruiter del qual puguis aprofitar els seus fruits en la gastronomia. És cert que conrear un arbre en una terrassa té les seves condicions, però no és impossible. Encara que manquin de sòl i estiguin limitats als tests, hi ha molts arbres que queden genial i són relativament fàcils de mantenir.

El més important a l’hora de triar un arbre per a col·locar-lo a la terrassa, són les mesures d’aquesta i de la mateixa planta. Han de prevaldre les mesures de seguretat, sense triar un arbre massa gran o amb un test petit, que pugui bolcar.

Una altra de les coses a tenir en compte és triar un bon test per a conrear l’arbre. Ha de tenir suficient capacitat perquè l’arbre es pugui desenvolupar bé, i pes suficient per no bolcar si fa vent.

Finalment, tria un tipus d’arbre que no sigui molt pesat, que la seva copa no sigui massa gran o espessa i que puguis contenir-ho mitjançant la realització de podes regulars.