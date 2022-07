Els millors exercicis per a donar volum als teus glutis

Més enllà de l’estètica, els glutis són músculs de gran importància per a la mobilitat del nostre cos i poden contribuir a una adequada postura corporal, d’aquí que el treball per a mantenir-los en forma sigui fonamental.

Per al treball de glutis en totes les seves àrees tenim a la nostra disposició un gran ventall de moviments que podem classificar de la següent forma:

Activadors: són aquells exercicis que provoquen una forta tensió muscular en els glutis, és a dir, la principal via de creixement que ofereixen és a través de la tensió mecànica. Entre aquests es troben moviments com el hip thrust, glute bridge, puntada de glutis o pull through.

Estiradors: treballen mitjançant l’estirament del múscul, és a dir, produeixen tensió muscular quan la zona s’estira. Involucren moviments bàsics com a pes mort i les seves variants, esquats o gambades.

Bombejadors: són exercicis que es realitzen a altes repeticions ocasionant un estrès en el múscul i, d’aquesta manera, incentivant el seu creixement o guany de volum. Dins d’aquest grup podem incloure algunes variants dels exercicis anteriors com a esquats amb rebot, abduccions de maluc amb bandes elàstiques o similars.

És important considerar que els exercicis que involucren la contracció dels glutis requereixen l’extensió de cames, rotació externa o abducció (cama d’endins cap a fora del cos) i seran aquests els que triarem per a entrenar.

Per trendenciashombre.com / AMIC – Tot Sant Cugat