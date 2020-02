Els metges valoren positivament la via preferent però consideren que els tràmits informàtics relacionats amb l’historial dels pacients i les seves derivacions haurien de ser més àgils i la feina extra s’hauria de veure recompensada. Salut preveu reunir-se la setmana vinent amb el Col·legi de Metges per tractar aquestes preocupacions.

Tant metges com pacients es van adaptant al sistema de la via preferent, però des del col·lectiu de metges es considera que alguns dels tràmits informàtics són lents i complexos i els suposa un increment de feina.

Luis Veneros, metge especialista en medicina familiar, explica que “fer servir la via preferent o fer servir la històrica clínica compartida a nivell assistencial per no perdre informació està molt bé, però la necessitem més àgil. Aquesta és de les nostres principals demandes”.

Recompensar l’augment de feina dels especialistes mèdics és una altra de les reivindicacions, però per a alguns, passa per darrere de la qualitat assistencial. El ministre de Salut es mostra obert a parlar-ne i s’ha previst una trobada amb el Col·legi de Metges la setmana vinent.

Alguns especialistes destaquen que s’ha de tenir en compte el context actual. És el cas de Josep Burgués: “els pacients sovint tenen molts dubtes, per exemple, sobre com s’ha d’aplicar la via preferent, ja que alguns no acaben d’entendre que el primer pas és visitar el metge de capçalera. També hi ha obstacles per comprendre el nou sistema de pagament que fa la CASS, en el qual el pacient només paga el 25% de la visita mèdica.

Per la seva part, Manel Linares, metge de família del Centre Mèdic Carlemany, admet que “a nivell informàtic és una eina potent i com a eina potent, els canvis són més complicats”.

Malgrat les crítiques i propostes de millora, els metges es mostren esperançats amb el sistema i creuen que encara és aviat per fer valoracions.