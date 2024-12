Els més joves de l’EEBE U19 continuen forjant-se a l’eslàlom NJR de Bonneval

Isabella Pérez de l’EEBE U19 a Bonneval. Foto: FAE.jpeg

Avui diumenge s’ha disputat un segon eslàlom NJR a Bonneval (França) amb el grup masculí i femení de primer any de l’EEBE U19. Una cita que ha anat molt bé per a continuar entrant en dinàmica de cursa, com ha explicat Dídac González, l’entrenador, i per a assolir els primers punts FIS. En nois, avui Jan Visa ha estat 35è i Marcel Pérez 51è marcant els seus primers punts FIS (154,16). Èric Mitjana i Jordi Rogel, tot i proposar un bon esquí, han acabat fora a la primera mànega.

En noies, avui Ainhoa Piccino ha marcat 101,66 punts FIS que juntament amb els 133.05 d’ahir marca els seus punts FIS per a continuar treballant. A més, avui, Piccino ha estat 20a. Per la seva part, també aquest diumenge, Isabella Pérez, no ha pogut completar la primera mànega.





Dídac González, entrenador: “Els nois es nota que fa temps que encara no estem en ritme de concentració, a Tignes no vam poder entrenar prèviament a aquestes dues curses. La idea és començar amb bon ritme abans de Nadal. Ahir els quatre nois fora, avui l’Èric Mitjana i Jordi Rogel han proposat un bon esquí en la primera mànega, però s’han acabat sortint. El Jan Visa i el Marcel Pérez han anat de menys a més, fent millor segona mànega respecte a la mànega d’ahir, tot i que les condicions d’avui eren més difícils”.

“En noies, ahir la Isabella Pérez i l’Ainhoa Piccino arriben les dues, no fan mala cursa, però encara estan entrant en ritme de competició. Avui la pista estava més llustrada per a elles, sense tant de grip, i la Isabella DNF a la primera mànega. L’Ainhoa fa una bona primera, però a la segona fa un petit error, entra al pla i es queda parada, però tot i així és un bon resultat per a ella després de més de quatre mesos per la lesió de genoll que va patir a final de la temporada passada. Ara ja té punts en eslàlom, ja està entrant en confiança i preparant el mes de desembre amb ganes per a estar a tope”.