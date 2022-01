Els menors de 10 anys espanyols passen més temps a YouTube

YouTube és un gegant present en més de 100 països i disponible en 80 idiomes. A més, compta amb una comunitat de més de 2.291 milions d’usuaris a tot el món o, cosa que és el mateix, gairebé un terç de la població mundial actual l’utilitza, segons xifres de la mateixa plataforma.

La website, creada en 2005 per Steve Chen, Txad Hurley i Jawed Karim i que només un any més tard va ser venuda a Google Inc., s’ha convertit en una hemeroteca virtual amb una quantitat de contingut audiovisual incalculable. De fet, YouTube calcula que cada minut els usuaris pugen més de 500 hores de contingut en vídeo.

L’arribada de TikTok i Instagram ha revolucionat la manera d’entendre i consumir vídeo en línia. Tant és així que YouTube ha llançat YouTube Shorts, per a evitar pèrdues d’usuaris en la plataforma. A més, recentment ha anunciat la posada en marxa d’un fons de més de 88 milions d’euros per a incentivar als youtubers a crear vídeos verticals, així com oferir grans sumes de diners a tiktokers perquè es passin a Shorts.

Davant aquest panorama, Qustodio – plataforma líder en seguretat en línia i benestar digital per a famílies – ha realitzat una radiografia sobre el comportament digital dels menors a YouTube. En ella recullen dades d’ús de 2020 i 2021 a Espanya, el Regne Unit i els Estats Units.

Com a mostra l’anàlisi, en l’àmbit general YouTube lidera el Top 10 de les apps de vídeo i xarxes socials més utilitzades pels menors amb un 30%, la segueixen TikTok (17%), Instagram (16%), Facebook (13%), Snapchat (12%) i Netflix (6%). En l’últim lloc del rànquing se situa Twitch amb només un 2%.

No obstant això, les dades extretes de l’estudi revelen que durant 2021 la plataforma ha experimentat una caiguda en l’àmbit global del 5,5%; sent Espanya el país on més ha descendit el seu ús, un 9% menys respecte a 2020, seguit de prop pel Regne Unit (8%). Als Estats Units és on menys ha disminuït, només un 3%.

“El descens d’ús s’explica perquè cada vegada hi ha més plataformes que integren l’opció de vídeo dins de les seves prestacions, a més d’estar més adaptades als gustos i necessitats de les noves generacions, que consumeixen vídeos: més curts, dinàmics i que poden enllaçar-se de manera automàtica”, declara Eduardo Cruz, CEO i cofundador de Qustodio. “De totes maneres, YouTube ha fet un pas més per a continuar liderant la llista d’aplicacions i evitar que els seus usuaris migrin”.

Per grups d’edat, entre els 10 als 18 anys s’observa que ha descendit lleugerament el seu ús de forma generalitzada, sent els menors de 10 anys l’únic grup en el qual augmenta amb un 5% més de perfils diaris actius.

El temps d’ús

Globalment, els menors passen una mitjana de 65 minuts diaris a l’aplicació, sent el Regne Unit qui encapçala la llista amb 74 minuts/dia. Els Estats Units la segueix amb 67 min/dia i, finalment, els espanyols amb 51 minuts al dia a YouTube.

Revisant el temps d’ús per edat a Espanya, l’estudi desprèn que són els menors de 10 anys els que més temps passen en YouTube, una hora diària, enfront dels joves entre els 10 i 18 anys, que empren una mitjana de 52 minuts diaris. El mateix patró el trobem al Regne Unit amb 82 minuts al dia en menors de 10 anys enfront dels 73 minuts de mitjana en els menors de 18. Per contra, als Estats Units els joves de 10 a 18 anys passen 68 minuts diaris, 7 minuts més al dia que els menors de 10 anys.

L’app més bloquejada per les famílies

Malgrat que l’aplicació compta amb l’opció de YouTube Kids, creada amb l’objectiu que els menors poguessin navegar sols i de manera segura, les dades globals extretes de l’estudi situen a YouTube com l’aplicació més bloquejada per les famílies amb un 35% seguida de TikTok (25%), Facebook (20%), Instagram (17%) i Snapchat (12%).

L’estudi dividit per països revela que, els pares espanyols són els que més bloquegen YouTube amb un total del 36% dels comptes actius per davant del Regne Unit, amb un 35% i els Estats Units, amb un 34%.

Per Tecnonews