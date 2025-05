Els mandataris dels petits estats d’Europa refermen, a Andorra, la voluntat de cooperació i solidaritat davant dels reptes globals

Els mandataris que han pres part en la cimera d’aquest dilluns (SFGA)

En el marc dels Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025 que comencen aquest dilluns, Andorra ha acollit una cimera de caps d’Estat i de Govern de petits estats d’Europa, amb la participació dels representants d’Andorra, la República de Xipre, la República d’Islàndia, el Principat de Liechtenstein, el Gran Ducat de Luxemburg, el Principat de Mònaco, Montenegro i la República de San Marino. La trobada ha estat convocada a iniciativa del cap de Govern, Xavier Espot, amb l’objectiu d’aprofundir en el diàleg polític i reforçar la cooperació entre estats que comparteixen la condició de petites dimensions i una alta capacitat de resiliència.

“Els petits estats d’Europa tenim realitats diferents, però ens podem ajudar de forma mútua perquè compartim també situacions similars”, ha explicat Espot. “La cimera d’avui és una primera pedra per a establir una trobada periòdica dels alts mandataris dels 9 petits països d’Europa per a teixir aliances i poder tenir una veu conjunta davant d’organismes internacionals”. De fet, Mònaco ja ha anunciat que té intenció de reprendre la trobada d’alt nivell de caps d’Estat i de Govern durant la celebració de la següent edició dels Jocs dels Petits Estats d’Europa.

Els mandataris, tal com han adoptat en una declaració conjunta, comparteixen una visió comuna en relació amb la necessitat de reforçar la governança multilateral, la defensa del dret internacional, la promoció dels drets humans, i l’adopció de mesures conjuntes per a fer front als reptes econòmics, socials, climàtics i tecnològics globals.

En aquest sentit, s’ha destacat la importància de preservar el comerç obert i l’estat de dret, enfortir la diversificació de les relacions econòmiques i abordar els reptes globals en fòrums multilaterals amb una veu coordinada dels petits estats.

Els representants han coincidit a considerar la Unió Europea com un soci estratègic per a impulsar el creixement sostenible i la innovació, i han reiterat la rellevància del Consell d’Europa com a espai per a compartir valors democràtics, els drets humans i l’estat de dret. També han expressat satisfacció per la creació de la Comunitat Política Europea i la voluntat d’explorar formes d’aprofundir les relacions entre els seus membres, tenint en compte les seves especificitats nacionals.

Els mandataris dels 8 països presents avui a Andorra han acordat intensificar la coordinació entre els seus països dins de les organitzacions internacionals, així com impulsar els vincles bilaterals i promoure l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques. En aquest sentit, els Jocs dels Petits Estats d’Europa es consoliden com un marc privilegiat per a l’enfortiment de les relacions institucionals i humanes entre les nacions participants.

En un moment de tensions geopolítiques com l’actual, els participants han volgut reiterar el compromís ferm amb la pau, el diàleg i el respecte del dret internacional, i han expressat la seva solidaritat amb el govern i el poble d’Ucraïna, i suport a totes les iniciatives diplomàtiques dirigides a assolir una resolució del conflicte, així com una pau justa i duradora.

La trobada s’ha iniciat aquest matí de dilluns amb la benvinguda oferta per Xavier Espot i una posterior visita a l’Espai Columba i l’església de Santa Coloma.