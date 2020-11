Els llocs de treball oferts augmenten un 50,1% a l’octubre

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) en recerca a final d’octubre és de 888 persones, la qual cosa representa un increment del 9,6% en comparació amb el mes passat. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha avançat que la xifra concreta de demandants d’aquest dimecres és de 944 persones. Jover ha destacat que l’objectiu del Govern és seguir treballant per estabilitzar aquesta xifra, que va assolir el pic més alt a mitjans del juny amb 1.873 demandants mitjançant diferents polítiques de foment de l’ocupabilitat.

En paral·lel, segons les darreres dades del SOA, es constata que el nombre total de llocs de treball oferts a final d’octubre és de 1.063. Una xifra representa un augment respecte al mes anterior del 50,1%, quan s’oferien 708 llocs de treball, i un increment del 0,5% respecte a l’octubre de l’any 2019 (1.058 ofertes de treball). La última dada, d’aquest mateix dimecres, és de 1129 llocs oferts.

Pel que fa a l’ajut per desocupació, 148 persones percebien a l’octubre la prestació, un 19,6% menys respecte al mes anterior. Del total, 85 corresponen a la prestació econòmica per desocupació involuntària preexistent a la COVID-19, una xifra superior a les 53 del mes de setembre d’enguany. La resta, 63, són beneficiàries de les prestacions ocasionals per desocupació involuntària arran de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. Un 51,9% menys que al setembre. La xifra total destinada a aquesta prestació específica durant el mes d’octubre ascendeix a 45.104,92 euros.

D’altra banda, Eric Jover ha informat que actualment els sectors econòmics concernits de manera més notable per una Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT) són del comerç (27% dels treballadors en STCT), serveis (19%), hotels (18%) o indústria (12%). Sobre la Reducció de la Jornada Laboral (RJL), els sectors amb més reduccions aplicades són el comerç (30%), els hotels (22%), serveis (17%) i agències de viatges (10%).

El SOA i Turisme promouen formacions per atendre als turistes durant la temporada d’hivern

El SOA i el Ministeri de Turisme organitzen aquest mes de novembre un curs de capacitació d’atenció al visitant. La formació està dirigida a les persones inscrites al Servei d’Ocupació que vulguin orientar la seva recerca laboral en l’atenció al client de cara a la propera temporada d’hivern. L’objectiu del curs, que és gratuït i s’impartirà en dues edicions (la primera el 23 i 25 de novembre, i la segona el 24 i 26 de novembre), és activar les habilitats comunicatives en la relació amb el visitant per poder atendre els requeriments i les seves necessitats.

També s’ofereixen els coneixements per informar correctament les persones que visiten el país sobre els productes turístics d’Andorra i els recursos per mantenir-se informat de les novetats en l’oferta turística del país.