Els llibres i les roses es reparteixen en tres places a Escaldes-Engordany per evitar aglomeracions

Sant Jordi ha tornat al carrer després de l’aturada de l’any passat en tres llocs: la plaça Lalín, la de les Pubilles i el parc de la Mola per complir les recomanacions sanitàries. La cònsol major Rosa Gili ha destacat el retorn de les roses i els llibres al carrer i s’ha mostrat satisfeta “de veure que anem millorant”.

Es tractava d’una fita molt desitjada, com ha destacat Àngel Dalmau, de l’editorial Mesclant, que tenia ganes de difondre la seva passió, la cultura, al carrer.

Durant tota la jornada hi ha tallers infantils per fer activitats relacionades amb la festa del llibre i la rosa. Això sí, adaptades a la pandèmia de manera que no hagin de manipular molt material, ha explicat Susi Burgués, de la biblioteca infantil d’Escaldes-Engordany.

El comú ja ha assegurat que en funció de com vagi aquesta edició podrien copiar alguns elements el 2022.