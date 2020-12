Els Lleó teniu com a repte la unió amb la parella del 7 al 13 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Sortir del teu entorn t’ajudarà a desconnectar dels problemes, que tendeixen a repetir-se i no entens perquè. Aïllar-te t’ajudarà. Treball: no projectis el fracàs abans d’esgotar tots els recursos. Et sorprendràs si t’actives.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El teu costat més sensual i encantador és el teu major atractiu aquests dies. La conquesta, l’enamorament pot ser el que centri la teva atenció. Treball: els teus desitjos poden no coincidir amb els de la majoria, i et toca encaixar una derrota.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La llibertat d’estimar com desitges no treu que pensis també com afecten als altres els teus sentiments. Reflexiona sobre com expresses les teves emocions. Treball: van a exigir-te molt. Tracta de fer les coses amb un somriure per alleugerir tensions.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Possiblement li estiguis donant massa importància a un fet que no la té i això et fa sofrir inútilment. Treball: el que va succeir en el passat no té perquè tornar a passar. Amb aquesta consigna afrontaràs els reptes sense deixar-te dominar pel pànic.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

És més fàcil veure en l’altre el que et disgusta i pretendre canviar-ho, que pensar que tal vegada hagis de canviar tu. La unió en la parella és un repte; assumeix-lo. Treball: et toca impulsar iniciatives que t’ajudin a revaloritzar-te, fes aflorar la teva creativitat.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si la teva relació de parella és a distància i no ho portes bé, distreu-te, perquè pots sentir-te encara més afligit i qualsevol contrarietat et semblarà un gran greuge. Treball: resol els problemes pacíficament, amb la raó i no des de la superioritat.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si sents que la teva parella t’està defraudant, dóna-li la volta a la situació. Pot ser que no resulti simplement perquè no et convé. Treball: connecta amb les persones que saps que poden donar-te un bon consell. No dubtis en demanar ajuda, t’alleujarà.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Una discussió per un problema econòmic no ha d’alterar-te fins a fer-te perdre els nervis. Analitza la situació amb la raó. Treball: tot està anant endavant, així que relaxa’t. Pren-te un moment de descans entre tasca i tasca.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

És possible que un succés aliè a la teva voluntat alteri les teves emocions, però el teu optimisme serà crucial. Treball: del que és difícil sabràs passar al que és més viable. Demostrar que el que està ben fet no té perquè ser complicat, et farà sentir realitzat.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Reforça la teva relació sent més detallista. Encara que pensis que ja sap que l’estimes, està bé que demostris el teu afecte més assíduament. Treball: tracta de flexibilitzar algunes de les teves postures més taxatives i veuràs que guanyaràs en qualitat.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Cedir no és perdre, és comprendre que si no tens raó et convé entendre-ho i fer el necessari per resoldre la situació. Treball: és el moment de signar un acord que ja està llest per a la seva execució, no per començar a pensar en una nova estratègia.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Adonar-te que una persona t’ha enganyat és dur, però no et quedis en el dolor i el retret. Situa’t més lluny i pensa que la seva debilitat li passarà factura. Treball: el que abans ambicionaves està perdent possibilitats, canvia de perspectiva.