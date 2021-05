Els Lleó haureu de tenir molta paciència del 31 de maig al 6 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Passar més temps amb les persones estimades ha de ser la teva prioritat, si no vols que et ploguin retrets. En el treball si tens por d’afrontar els reptes professionals et comportaràs de forma extremista, el que empitjorarà les coses. Ves amb compte!.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Possiblement aquesta sigui una setmana per a viure l’amor en totes les seves manifestacions i no faràs massa atenció a les coses d’ordre més pràctic. En el treball hauràs d’activar la teva voluntat en la direcció del que desitges aconseguir.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La teva seducció està en la teva eterna joventut, en la teva forma de comprendre els altres en la teva innata simpatia, pots aconseguir el que et proposis. En el treball tindràs les teves recompenses, aquesta serà una setmana de resultats positius.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Despertes molt amor però també hi ha qui s’oposa als teus desitjos i no per això t’estima menys. En el treball la possibilitat de sortir-te amb la teva aquesta setmana és de menys del 50%. No és el moment per a convèncer a ningú.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Necessitaràs armar-te de tota la paciència que puguis, per no perdre la calma amb una persona propera que en l’obstinació d’ajudar-te farà que et sentis ofegat/ada. Poc faltarà per a perdre la paciència, controla’t. En el treball possiblement puguis desconnectar el cap de setmana.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Emportar-te treball a casa no és el millor per a les teves relacions personals, és necessari separar plaer i obligacions. En el treball has d’evitar carregar-te amb més responsabilitats de les que de debò pots assumir.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Un compromís que t’il·lusiona podrà anul·lar-se i provocar-te angoixa, però aviat les energies regirades tornen a la seva llera i et sentiràs molt millor. En el treball tot passa en el millor moment per a tu, no tractis d’accelerar els processos.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tens l’oportunitat d’obrir el teu cor a una persona que saps que t’escoltarà, no tinguis por que la resposta als teus sentiments sigui contrària als teus desitjos. En el treball ets una persona massa obstinada i cal saber perdre una batalla per a guanyar la guerra.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Per descomptat que el teu millor aliat ets tu, però es veu que al teu voltant hi ha persones que fan moltes coses per tu i no has d’oblidar-les. En el treball aplica’t la dita: ‘el cap que sap manar i es fa respectar no necessita treure el fuet’.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Rebràs més del que dones, possiblement sigui el que et mereixes, però no deixis de banda aquests detalls que poden fer més agradable la vida als que estimes. En el treball, certs esdeveniments inesperats podrien posar-te en un camí sense sortida.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Les relacions humanes ajuden a millorar la teva actitud. Pot ser que t’estimin tal com ets, però sempre pots millorar. En el treball no demanis la Lluna, però sí que els teus petits desitjos es converteixin en realitat, és el moment d’il·lusionar-te.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Cerca en el teu interior i trobaràs autèntics tresors, però també aspectes de tu mateix/a als quals no desitges enfrontar-te i has de fer-ho per tu mateix/a. En el treball no cedeixis al xantatge, espera el que calgui falta i valora la situació amb calma.