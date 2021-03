Els Lleó haureu de prendre decisions en el treball del 15 al 21 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Un principi de setmana regirat encara que, a partir del dijous, el teu cor bat amb més força, les teves emocions es desborden i sents que l’amor està ajudant-te a superar qualsevol repte. Treball: la teva principal preocupació és gaudir del que fas.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Vigila amb els mals entesos, sobretot si són entre la teva parella i la teva família. El conflicte pot espatllar una vetllada. Actua amb diplomàcia. Treball: una situació incòmoda podria presentar-se i obligar-te a manifestar les teves queixes. Busca solucions efectives.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Aprofita la setmana per a gaudir de la família, per a estar més pendent de l’amor que dels problemes. Vinguin d’on vinguin has d’aprendre a desconnectar. Treball: si el teu cap t’amonesta, valora l’experiència positivament, tal vegada tingui tota la raó.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Enfrontar-te amb ràbia per a defensar la teva opinió pot acabar en batalla campal. Reflexiona i medita sobre la forma en que pots dir les coses. Treball: la presència del sol i Venus en el sector professional t’ajuden a tirar endavant les teves iniciatives.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Una relació sentimental pot portar-se en la distància, si saps valorar l’experiència i aconsegueixes l’amor, que no té fronteres, i s’estableixi un pont de comunicació per sobre de qualsevol barrera. Treball: hauràs de prendre decisions. Hi haurà canvis positius.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La consigna de la setmana serà: viu la vida a tope. Si això suposa massa, posa més humor i amor a totes les circumstàncies. Treball: t’has de sentir solidari amb algú que ho està passant malament perquè ha perdut el seu lloc de treball.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Confia en les persones que t’estimen; parella, fills, amics… no t’enclaustris quan tinguis un problema emocional, no tens perquè passar-lo sol. Treball: l’excés d’obligacions pot deixar-te exhaust però si no ho pots evitar, canvia d’actitud i si pots delega.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si algú posa en dubte les teves bones intencions en el valor de les teves paraules, pots rebotar-te i armar-la, però amb aquesta actitud negativa, donaràs la raó a qui t’inculpa. Treball: un enfrontament verbal pot acabar en seriosa brega, possiblement es degui a un problema financer.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Et demanaran més participació cap a les persones que tens a prop. Està bé que et preocupis per tota la raça humana però no desatenguis i tingues en compte els de casa. Treball: posa un toc d’humor a les situacions més tibants.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La brusquedat a l’hora de dir les coses pot ofendre. Mostra’t més simpàtic i comparteix les teves emocions. Treball: et convé centrar-te, no dispersar-te, passar de comentaris crítics; en definitiva, anar a la teva sense ficar-te en complicacions.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La teva intuïció unida a la bona sort que tens aquests dies, et donarà la possibilitat de veure tan clares les coses que no perdràs temps i aniràs pel que has projectat. T’esperen satisfaccions professionals i una trobada familiar molt entranyable.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Sents molt i l’amor flueix per tots els teus porus, però què passa si la persona per la qual sospires no sent el mateix per tu? No sempre el que desitgem és el que més ens convé. Treball: és un bon moment per a projectar i sembrar iniciatives.