Liberals d’Andorra es mostra obert a estudiar canvis en la llei de la nacionalitat, com ara rebaixar a 15 anys els anys per accedir-hi. Fins i tot a la doble nacionalitat, en funció de com es resolgui l’acord d’associació. Però el partit és contrari a què els residents votin en les eleccions. L’executiva s’ha reunit aquest dimarts per analitzar els resultats electorals.

Estudiar la rebaixa dels anys necessaris per accedir a la nacionalitat és una possibilitat. Permetre la doble nacionalitat és una opció que potser caldrà estudiar, en funció de com es tanqui l’acord d’associació. Liberals d’Andorra no es tanquen a analitzar aquests temes, tot i deixar clar que no hi ha una postura unànime. Però són contraris a què els residents puguin votar a les comunals.

Aquest dimarts l’executiva del partit ha analitzat els resultats electorals, que consideren com una revàlida aprovada amb nota alta de la coalició de Govern. Lamenten que l’acord no fons possible a Escaldes-Engordany i acusen el comitè local de DA d’impedir-lo. Sobre el futur, el president de la formació Jordi Gallardo creu que es podria estudiar estrènyer els vincles amb els taronges, tot i que no és un tema prioritari. En tot cas recorda que ideològicament comparteixen espai.