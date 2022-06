Els Liberals d’Andorra designen nous càrrecs

Aquest dimecres s’ha celebrat un Congrés Extraordinari de Liberals d’Andorra per a la designació dels càrrecs vacants al Comitè Permanent de l’Executiva Nacional, en aquest sentit s’han nomenat Sergi Alís i Xavier Coma com a Vicepresidents i Gerard Estrella com a Secretari d’Organització, en substitució de les dues baixes voluntàries de Josep Fusté, secretari d’organització i Jessica Gastó com a Vicepresidenta.

L’executiva Nacional queda conformada per les següents persones:

President: Jordi Gallardo

Vicepresident: Xavier Coma

Vicepresident: Sergi Alís

Secretària General: Maribel Lafoz

Secretari d’Organització: Gerard Estrella

Secretari de Relacions Internacionals: Antoni Puig

Secretari de Polítiques d’igualtat: Noelia Dobarro

Tresorer: Èric Bartolomé

Un cop presentada l’executiva la Secretària General, Maribel Lafoz, ha insistit en “la il·lusió que s’ha recuperat de nou per part dels membres del partit amb el projecte liberal, fet que es demostra amb la filiació de més persones que vacants produïdes”.

Finalment, el president, Jordi Gallardo, ha tancat el congrés amb un discurs insistint que “el partit continua treballant amb el mateixos objectius que sempre ha tingut i amb respecte dels principis liberals que sempre han estat els nostres”.

El president també ha volgut remarcar el compromís amb el Manifest Liberal del 2017: “tenim un programa de Govern que estem impulsant tant al Govern com als comuns, i la nostra acció política descansa i s’inspira en el manifest Liberal d’Andorra, aprovat aquí, a casa nostra”.