Els Joves Pilots de l’ACA, tanquen una excel·lent temporada 2021

El Programa de Formació de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, ha complert, una temporada més (van 11), amb les expectatives creades a l’inici del curs. Els joves veterans del Programa, Raul Ferré i Edgar Montellà, han demostrat tenir una plaça fixa entre els especialistes dels certàmens espanyol i català de l’especialitat. Pel que fa, als acabats d’incorporar, Marc Solsona i Marcel Muxella, han posat de manifest la seva excel·lent adaptació al complicat món del motorsport.

Raul Ferré i Edgar Montellà en els respectius podis del Campionat d’Espanya (CEM). Després de la temporada atípica del 2020, en la qual es va proclamar campió d’Espanya (Categoria 2) i de Catalunya (CMP), Raul Ferré va decidir fer un pas endavant i anar pel títol de la màxima categoria del CEM. El repte tenia la màxima dificultat, l’enemic a batre era el diverses vegades campió espanyol de l’especialitat, Javi Villa, i a més amb una mecànica (Silver Car S) en ple procés de desenvolupament.

El jove pilot andorrà va superar amb èxit el repte, va protagonitzar una temporada de menys a més llimant diferències en cada meeting. Va viure el seu millor moment en la Pujada a l’illa d’Eivissa, on va aconseguir, per fi, el triomf en la categoria 2. Va acabar el CEM 2021 en la segona plaça del podi de la categoria 2 (abans cat.1).

Edgar Montellà va seguir “creixent” durant la temporada que finalitzada recentment. En el CEM, va tenir opcions al títol de la categoria 3, fins a l’última cita a Ibi (Alacant). Molt regular durant tota la temporada, a més d’estrenar el seu palmarès en triomfs parcials (Pujada a Chantada i Pujada a la Santa).

En el Campionat de Catalunya CMMP, domini 100% del ACA Esport

El títol també es va decidir en l’última prova, en la qual Edgar Montellà (Silver Car) va poder celebrar el primer títol del seu palmarès, sent el més ràpid en la Pujada Sta. María de Vilalba – Ullastrell. Durant tota la temporada la lluita pels triomfs parcials entre Montellà i el seu mentor, Ramonet Plaus, van ser el centre d’atenció d’un certamen que cada vegada és més competitiu.

Solsona amb excel·lent ritme. Muxella amb expectatives esperançadores

Malgrat perdre’s les primeres cites de la temporada, Marc Solsona (Speed Car) va demostrar que està en condicions de plantar cara als més ràpids. No hi ha dubte, que ha assimilat els ensenyaments teòrics que ha rebut, un fet que ha quedat demostrat en la progressió que ha tingut des que va iniciar a competir. Marcel Muxella (Renault ALPA FR 92), durant el 2021, va disputar les proves d’Arinsal i Ullastrell, com a primer test de cara a afrontar el 2022 amb un calendari més exigent i amb la mirada posada en la part alta de la classificació, però com a objectiu principal, aprendre.

L’esforç de l’ACA Esport també va rebre la seva recompensa

Els resultats obtinguts pels pilots desplaçats des d’Andorra a les proves del CCM, han tingut com a conseqüència l’assoliment del títol d’escuderies CCMP 2021, per part de l’ACA Esport. Un excel·lent reconeixement per a incentivar, encara més, la motivació d’ajudar, en la mesura del possible, als joves amb qualitats i afició per a forjar-se un camí en aquest complicat món de la competició automobilística.

Així doncs, els responsables del Programa de Formació del Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra es mostren satisfets pels objectius assolits, tot i així seguiran treballant per consolidar el seu programa.