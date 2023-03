Els joves nedadors (FAN) Biel Cuen i Max Suárez superen amb solvència la seva participació a Gijón

Els nedadors Biel Cuen i Max Suárez amb el tècnic Alfonso Maltrana (FAN)

Un rècord d’Andorra de 16 anys, una final A, dues finals B i cinc millors marques personals és el balanç de competició per a Biel Cuen un cop finalitzat el 42è Campionat d’Espanya de Natació Infantil d’hivern, celebrat del 9 al 12 de març a les instal·lacions del C.N. Santa Olaya de la ciutat de Gijón, amb la participació de 633 nadadores, de 192 clubs de tota Espanya segons dades de l’organització.

La delegació andorrana estava formada per Alfonso Maltrana, director tècnic i entrenador de la FAN, Biel Cuen i Max Suárez, que ha fet el seu debut en Campionats d’Espanya de natació amb un temps de 27,38 segons en la prova de 50 m lliures, l’única prova en què s’havia classificat.

Per la seva banda, Biel Cuen, ha participat en quatre proves. S’ha estrenat en els 200 m esquena amb un temps de 2:17.49, millor marca personal (MMP) i 17a posició, quedant-se molt a prop del crono per a poder disputar la Final. També ha competit en els 200 m papallona, amb un temps de 2:15,43 i MMP, a les semifinals i un registre de 2:13.74 i MMP que li ha valgut el 5è lloc de la classificació en la Final A. La tercera prova en que ha competit ha estat la final B dels 400 m lliures, aturant el crono en 4:19.19 MMP i 13è lloc de la classificació per a finalitzar la seva participació en el campionat a la Final B dels 100 m papallona, amb un registre de 59,85 MMP i Rècord d’Andorra de 16 anys i 14è lloc de la classificació.