Els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 se celebraran finalment del 23 de juliol al 8 d’agost de 2021. Les dates definitives -si no hi ha cap altre imprevist- les ha avançat aquest dilluns la televisió pública japonesa, NHK, i les ha confirmat posteriorment el Comitè Olímpic Internacional. De la seva part els Jocs Paralímpics es duran a terme del 24 d’agost al 5 de setembre de l’any vinent.

La setmana passada el president del COI, Thomas Bach, i el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, van anunciar personalment l’ajornament dels Jocs a causa de l’alerta mundial pel coronavirus i després que alguns equips estatals ja havien renunciat a anar-hi si es mantenien les dates inicials, que eren del 24 de juliol al 9 d’agost de 2020.

Des de la Seu d’Urgell, l’equip espanyol de canoa eslàlom també havia expressat els dies anteriors la preocupació pel fet que no s’ajornés la cita, perquè actualment els esportistes d’elit també estan confinats a casa seva i els és molt difícil seguir amb el programa previst d’entrenaments; especialment en esports com el piragüisme, on han d’entrenar damunt de l’aigua.

Pel que fa justament a l’eslàlom, la gran majoria de places disponibles per a la propera competició olímpica es van decidir als Campionats del Món celebrats al Parc Olímpic del Segre el mes de setembre de l’any passat. Ara, falta definir la resta de places per assignar i, alhora, cada equip estatal haurà de decidir com les designa. De moment, d’acord amb els resultats d’aquest any passat, pel combinat espanyol ja tenen plaça assegurada Maialen Chourraut (K1 femení), Ander Elosegi (C1 masculí) i David Llorente (K1 masculí), i resta per decidir la representant de la nova categoria olímpica C1 femení. Precisament en aquesta categoria (C1F) ja té plaça adjudicada, per l’equip d’Andorra, la palista del Cadí CK Mònica Doria.

Les úniques anul·lacions, per les dues Guerres Mundials

Aquesta serà la primera vegada a la història moderna que s’ajornen els Jocs Olímpics (iniciats el 1896 a Atenes) i que no es fan en l’any previst. Tot i això, anteriorment sí que s’havien cancel·lat tres olimpíades, a causa de la Primera i la Segona Guerra Mundial. Els de 1916 s’havien d’haver celebrat a Berlín. Els de 1940 estaven previstos primer a Tòquio i després a Hèlsinki, però finalment no es van fer en cap de les dues ciutats. I els de 1944 s’havien de fer a Londres, que sí que va acollir els de 1948.

Pel que fa als Jocs d’Hivern (estrenats el 1924), per als de 1940, a causa de la inestabilitat causada per la guerra, es va preveure fins a tres possibles seus (Sapporo, St. Moritz i Garmisch-Partenkirchen), però no es va poder fer en cap d’elles, i els de 1944 s’havien programat a Cortina d’Ampezzo.