L’empresa estatunidenca Intel ja va participar en els Jocs Olímpics d’hivern celebrats a Corea del Sud. La companyia acaba d’anunciar que per als JJOO de Tòquio el pròxim estiu continuarà treballant per a aconseguir que tecnologia i atletisme vagin de la mà.

A través d’un comunicat, Intel ha assenyalat que mitjançant tecnologies com per exemple 3DAT (3D Athlete Tracking) pretén fer que l’experiència de l’espectador sigui el més immersiva possible oferint informació sobre les proves d’atletisme en temps real. D’aquesta manera, gràcies a la Intel·ligència Artificial, les carreres de 100 metres llisos, per exemple, podran veure’s mitjançant una visió automatitzada. Això permet, entre altres elements, veure la velocitat a la qual van els atletes enmig de la carrera o identificar-los en tot moment en els 10 segons de prova.

Per a aconseguir-ho, l’empresa es val de 4 càmeres mòbils que capturen la imatge dels atletes i mitjançant algorismes és capaç d’oferir la informació addicional.

En una altra línia molt diferent, Intel també ajudarà a l’organització dels Jocs Olímpics. La companyia estatunidenca serà l’encarregada amb NeoFace, una tecnologia de reconeixement facial, d’identificar a les 300.000 persones, esportistes inclosos, que d’alguna manera o un altre participen en l’esdeveniment estiuenc.