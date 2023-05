Els Jocs dels Petits Estats d’Europa, a Malta, “ja corren”

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, a la primera fila, sisena per l’esquerra (SFGA)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, juntament amb el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han pres part aquest dilluns de l’acte inaugural dels Jocs Petits Estats d’Europa de Malta que se celebraran fins al proper 3 de juny amb la participació d’una àmplia delegació d’esportistes andorrans. D’aquesta manera, la ministra també ha estat acompanyada de la delegació destacada del Comitè Olímpic Andorra (COA) que s’ha desplaçat fins a l’esdeveniment.

La cerimònia inaugural s’ha celebrat a Floriana i ha comptat amb la participació de tots els països participants en els jocs: Xipre, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro, San Marino i Andorra. Nahuel Carabaña i Nàdia Tudó han estat els encarregats de portar la bandera d’Andorra en l’obertura dels jocs.

La delegació andorrana enguany compta amb un total de 66 esportistes, 40 més que en la darrera edició dels Jocs de Montenegro. Els esportistes andorrans perdran part en les disciplines de natació, atletisme, tenis taula, tenis, tir, rugbi i bàsquet. Bonell ha desitjat molta sort als representants d’Andorra al certamen i els ha felicitat pel “gran esforç que suposa arribar fins aquí”.

De forma paral·lela, aquest dilluns al matí la ministra ha participat en la Conferència de Ministres d’Esports que ha impulsat Malta, presidida pel ministre d’Educació, Esports, Joventut, Recerca i Innovació, Clifton Grima, i amb la participació de tots els titulars de la cartera d’Esports dels petits estats participants en els jocs.

La trobada s’ha dividit en dues taules rodones on, en primer lloc, s’ha tractat l’esport d’alt nivell i, en segon lloc, l’esport de base, ambdues temàtiques englobades sota el paraigua de ser un petit estat. En el primer cas, Bonell ha exposat als seus homòlegs la situació a Andorra on actualment hi ha més de 8.000 llicències esportives, el que suposa un 10% de la població total. En aquesta matèria, la ministra ha destacat l’impuls que s’ha dut a terme la darrera legislatura al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO). “Hem dut a terme una important inversió en les instal·lacions del centre per a satisfer les necessitats dels atletes”, ha apuntat.

Així, i amb la modificació del nou sistema de beques i subvencions, Bonell ha explicat que l’esportista té a l’abast recursos que fins ara no tenia, amb l’objectiu de poder acompanyar-los en el seu constant procés d’evolució i millora. “La voluntat és poder competir en totes i cadascuna de les competicions en igualtat de condicions amb els esportistes de la resta de països”.

En la segona taula, centrada en l’esport base, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, ha enllaçat que si els resultats d’elit arriben és perquè “hi ha un bon treball amb la base, i no només tècnic sinó també en valors”. En aquesta matèria, Bonell ha exemplificat els diversos projectes que ja s’impulsen des de l’EFPEM perquè els monitors estiguin degudament formats i puguin aprofitar al màxim les capacitats dels joves esportistes.

Així mateix, també ha destacat la importància de poder inculcar als joves la necessitat de fer esport per a promocionar la salut, la cohesió social i la superació personal, més enllà dels resultats esportius. En aquest aspecte, ha ressaltat l’organització de diversos esdeveniments, per part del Ministeri, per tal de promocionar l’activitat física com pot ser la Cursa Popular o aquelles activitats que s’impulsen des dels comuns.