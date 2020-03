El Govern ha arribat a un acord amb la Societat Estatal de Loteries i Apostes del Estat (SELAE) d’Espanya per a la regulació de la comercialització dels productes d’aquesta societat a Andorra. Aquest pas, que encara ha de ser producte de signatura, és possible després que la SELAE hagi obtingut l’autorització del Ministeri d’Hisenda per poder tirar endavant l’entesa.

El conveni estableix els requisits i condicions de comercialització dels jocs d’atzar i apostes titularitat de SELAE a Andorra, així com les condicions econòmiques derivades de la mateixa activitat. Així ho ha explicat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, que ha recordat que l’acord arriba després d’un llarg procés de negociació amb la societat espanyola. Jover ha apuntat que el conveni s’ha pogut tirar endavant gràcies a la recent modificació de la Llei 37/2014 del joc impulsada amb la tramitació de la Llei del pressupost per a l’exercici 2020.

En el conveni es fixen les condicions de comercialització dels productes de SELAE a Andorra, les seves condicions financeres i els mecanismes de coordinació entre el CRAJ i la mateixa SELAE.

Les condicions financeres que s’han assolit amb l’operador per la venta de tots els seus productes en territori andorrà implicarà uns ingressos per a l’Estat andorrà del 9,5% sobre el total de les vendes realitzades, un cop deduïdes totes les càrregues fiscals, així com els costos d’infraestructura, producció i distribució necessaris per a la prestació dels serveis duts a terme per l’operador.

Aquest conveni tindrà una vigència de cinc anys, prorrogables tàcitament per períodes d’igual duració, i es crearà una comissió de seguiment des de l’entrada en vigor del conveni, amb la finalitat de vetllar pel compliment del mateix.