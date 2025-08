Els insectes més perillosos del món

Un insecte damunt del braç d’una persona (Getty Images)

Els insectes han estat al nostre voltant durant milions d’anys i, encara que molts d’ells són inofensius o, fins i tot, beneficiosos per als éssers humans, n’hi ha alguns que són molt perillosos i poden posar en risc la vida de les persones. Aquest és el rànquing dels insectes més letals del món.

1. Mosquit Anopheles: és considerat un dels insectes més mortals del planeta. Aquests mosquits són portadors del paràsit Plasmodium, que causa la malària. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es calcula que la malària causa més de 400.000 morts a l’any a tot el món, principalment a les regions tropicals i subtropicals.

2. Mosquit tigre (Aedes aegypti): Un altre mosquit temut és l’Aedes aegypti, conegut com a mosquit tigre. Aquest insecte és el principal transmissor de malalties com el dengue, la febre groga i el virus Zika. Aquestes malalties poden provocar símptomes greus i, fins i tot, la mort en alguns casos.

3. Vespa asiàtica (Vespa velutina): La vespa asiàtica, originària del sud-est asiàtic, ha anat estenent la seva presència a altres parts del món, com Europa. Les seves picades poden ser molt doloroses i perjudicials per a persones al·lèrgiques. A més, quan aquestes vespes ataquen en grup, poden causar la mort de persones amb picades massives.

4. Escorpí de cua groga (Tityus serrulatus): Aquest escorpí es troba principalment a Amèrica del Sud i Central. El seu verí pot ser mortal per a persones especialment sensibles o dèbils. Encara que la majoria de les picades no són letals, aquest escorpí és responsable de moltes morts cada any.

5. Els triatomins (Triatominae): també coneguts com a “xinxes assassines,” són transmissors de la malaltia de Chagas, una malaltia potencialment mortal que afecta milions de persones, especialment a Amèrica Llatina. Aquesta malaltia pot causar problemes cardíacs i gastrointestinals greus.

6. Formiga bala (Paraponera clavata): Aquesat formiga, originària de l’Amèrica del Sud, rep aquest nom per la seva picada extremadament dolorosa, que segons s’informa, és comparable a la sensació de ser disparat per una bala. Tot i que no és mortal per als humans, la seva picada pot provocar reaccions al·lèrgiques i malestar significatiu.

7. Tàvecs (Tabanidae): Els tàvecs són una família d’insectes que inclouen diverses espècies de mosques que es troben a tot el món. La seva picada pot ser extremadament dolorosa, i poden ser vectors de malalties com la febre equina veneçolana.

És essencial mantenir-se informat i prendre les precaucions adequades per a evitar possibles picades o contacte amb aquests insectes, especialment quan es viatja a països on són comuns. En cas de picades o símptomes preocupants, és important buscar atenció mèdica immediata.