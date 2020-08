Els inscrits en recerca de feina al Servei d’Ocupació disminueixen un 27% al juliol

El nombre global d’inscrits al Servei d’Ocupació a finals de juliol en recerca de feina és de 1.061 persones, el que suposa una variació respecte al mes anterior del -27,1% (1.456 persones), i un +156,3% superior al mateix mes de l’any anterior (414 persones). Augmenten els demandants en millora, que eren 560 (422 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +32,7% i una variació del +110,5% respecte al juliol de l’any 2019 (266 persones).

El nombre de demandants de serveis, a final de mes de juliol, és de 29. D’aquests, 3 són demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 26 són demandants de serveis en situació d’ocupació. La variació respecte al mes anterior és d’un 0,0%

per als demandants de serveis en situació d’ocupació mentre que per als demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos és +50,0%.

El nombre total de llocs de treball oferts era a finals de mes de 693 (517 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del +34,0% i una variació del -14,8% respecte al juliol de l’any 2019 (813 ofertes de treball).

El nombre total de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària és de 304, un -41,8% menys respecte al mes anterior (522 persones) i un 1.420,0% amb respecte al juliol de l’any anterior (20 persones). D’aquestes, 49 corresponen a la prestació decretada pel Govern, cosa que representa un +145,0% respecte a les dades de juliol de l’any 2019 (20 persones). A més, durant el mes de juliol, s’han comptabilitat un total de 255 persones beneficiàries de les prestacions econòmiques ocasionals per desocupació involuntària arrel de la covid-19, un -46,4% més que el mes de juny. L’import net total d’aquestes prestacions ocasionals pel mes de juliol és de 187.155,97€.

Aquest mes s’han fet 51 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, 86 mitjançant el “Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-COV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social”, cap via el PFCI i el PFOF, cap via el Programa empresa inclusiva i cap via el programa PFCF joves actius 16-21.

Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 455 que van trobar feina pels seus propis mitjans.

Durant els darrers 12 mesos hi ha una mitjana de 756 demandants en recerca i 323 en millora, amb una variació positiva respecte al període anterior del +81,4% pel que fa als demandants en recerca i una variació també positiva del +31,9% per als de millora.

La mitjana de llocs de treball en els darrers 12 mesos és de 850, amb un decrement percentual respecte al període anterior del -14,2%.