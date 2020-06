Els inscrits al Servei d’Ocupació augmenten un 41% al maig

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) en recerca de feina a final del mes de maig és de 1.761 persones, que representa una variació respecte al mes anterior (1.251) del 40,8%. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha explicat que es treballa de manera transversal–juntament amb el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut– per desenvolupar plans d’ocupació i formació específics per donar resposta, acompanyament i cobertura a les persones en atur involuntari en el context de l’emergència sanitària de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

Gallardo ha destacat que actualment s’estan acabant d’ultimar aquests programes, que s’afegiran a les accions efectuades fins ara, i que se centren en mesures específiques i urgents per fer front a aquesta situació, considerant els principis de coresponsabilitat i solidaritat. El ministre ha avançat que la setmana vinent es preveu aprovar el programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, que s’haurà de sumar al pla pel sector privat que també s’està elaborant en paral·lel. Els plans poden tenir un component formatiu en funció de les necessitats de cada persona.

Desglossant les dades, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha apuntat que, segons temps de residència, augmenten els demandants en recerca de feina que fa menys de 5 anys que resideixen al país en detriment, especialment, dels que porten més de 10 anys. En relació amb l’edat, s’incrementen els demandants en recerca de feina de 26 a 39 anys en detriment, fonamentalment, dels majors de 40 anys.

Pel que fa a l’ajut per desocupació, 421 persones perceben la prestació. D’aquests, 383 s’han acollit a l’ajut amb les mesures de flexibilització aprovades en els paquets de mesures econòmiques, laborals i socials per pal·liar la situació generada pel coronavirus SARS-CoV-2. “El percentatge de cobertura de la prestació per desocupació passa d’una mitjana del 4,5% dels demandants en recerca durant el 2019 a un 24% el maig del 2020”, ha afirmat Gallardo. El mateix ministre ha remarcat que la voluntat del Govern és “reconduir aquestes persones cap als programes d’ocupació”.

Es gestionen 12.178 STCT I RJL

D’altra banda, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha explicat que fins al dia d’avui s’han registrat un total de 7.911 sol·licituds per efectuar una Suspensió temporal del contracte de treball (STCT), de les quals s’han resolt com a favorables 7.879 i 32 se n’han fet com a desfavorables. A més, també s’han sol·licitat 4.302 Reduccions de jornada laboral (RJL): 4.299 favorables i 3 desfavorables. Quant a la data de presentació d’aquestes peticions, a l’abril es van entrar 3.776 STCT i RJL; al maig, 8.401 i al juny, 36. Amb respecte a la valoració econòmica, Gallardo ha assenyalat que fins al mes de maig el Govern ha aportat uns 9,6 milions d’euros, mentre que les empreses han aportat uns 3,2 milions d’euros.