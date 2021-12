Els ingressos a la Duana del mes de novembre superen els del 2019

Els ingressos per importacions al mes de novembre es van situar en 18.392.582 euros. Aquesta xifra suposa un 3,5% més que el mateix mes del 2019, és a dir, en època prepandèmia, quan el total havia estat de 17.764.422 euros. I supera, també, i de manera més substancial, el total que es va donar l’any passat i que va ser de 14.796.831 euros, és a dir, que aquest any ha estat d’un 18,2% més, segons les dades publicades pel ministeri de Finances.

En canvi, si es té en compte l’acumulat dels onze mesos de l’any, tenim que el d’aquest any encara és inferior del que es va donar el 2019. D’aquesta manera, aquest any el total se situa a hores d’ara en 148.491.618 euros enfront dels 191.054.374 que es registraven el 2019. Les xifres són aquest any superiors a l’any passat, quan en aquest mateix mes l’acumulat se situava en 143.726.220 euros.

Per mercaderies, cal destacar que 803.155 euros corresponen a begudes, una quantitat superior als 693.985 euros del 2019 i els 361.496 del 2020. Pel que fa al tabac, cal destacar que els ingressos de 8.472.836 euros d’aquest mes de novembre són inferiors als 8.954.172 euros del 2019 i els 9.522.413 euros del 2020.

Pel que fa als combustibles, la xifra total del mes de novembre se situa en 3.901.047 euros i en aquest cas sí que supera els registres dels anys anteriors. Així, cal destacar que el novembre del 2019 era de 3.689.476 euros i, molt per sobre d’1.502.585 euros de l’any passat.

Quant al capítol d’altres mercaderies, el total també supera els registres del 2019 i del 2020. D’aquesta manera, aquest mes de novembre s’ha tancat amb 5.215.543 euros d’ingressos enfront dels 4.426.788 euros del 2019 i els 3.410.335 euros del 2020.