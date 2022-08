Els infants d’Encamp “golegen” la secció de futbol sala del Barça

El Barça de futbol sala, que va iniciar la pretemporada a Encamp, el passat divendres 5 d’agost, i s’acomiada avui dilluns, ha tancat la seva estada esportiva amb un entrenament molt especial amb la participació dels infants de l’Àrea de Jovent, els quals han “golejat” als futbolistes a la pista del complex esportiu amb una jornada molt divertida que ha apropat l’esport professional i d’elit als més petits i petites de la parròquia.

El Barça de futbol sala va segellar una passada temporada brillant, amb un pòquer de títols i, enguany, ha tornat a escollir Encamp com a destinació per a iniciar la pretemporada, després de tres anys, sense poder acudir a la cita encampadana. El seu programa ha inclòs entrenaments al camí de les Pardines i al llac d’Engolasters, combinats amb l’ús de les instal·lacions del complex esportiu.

El cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, ha rebut a l’equip al complex durant aquest matí i ha manifestat que “les estades esportives del Barça ens situen en una posició destacada com a destinació esportiva” i ha afegit que el conveni signat amb el Barça que “cada any tornem a treballar” en funció de la disponibilitat dels equips i “ens permet realitzar accions de promoció turística durant tot l’any que, a més, tenen una bona repercussió internacional, gràcies a la posició destacada de l’equip”

L’entrenador Jesús Velasco, ha explicat que “Encamp és perfecte per a començar la pretemporada per l’entorn, per les instal·lacions i pel clima. I la convivència d’aquests primers dies després de la desconnexió de les vacances també ens ha anat molt bé per a l’ambient del grup i per a la integració dels nous fitxatges”.

El capità de l’equip, Sergio Lozano, que aquesta és la seva dotzena temporada, de les quals, moltes les ha començat a Encamp, ha explicat que “entrenar aquí és un privilegi, per temperatura, per les condicions, poder córrer en plena muntanya” i ha desitjat que “tant de bo puguem seguir venint durant molts més anys”

L’equip de futbol sala ha fet entrega d’una samarreta signada per tots els jugadors com a record de l’estada a Encamp al cònsol menor davant de tots els infants i amb els quals s’han fet una fotografia conjuntament abans de finalitzar l’acte.

Demà dimarts continuen les estades esportives del FC Barcelona amb l’arribada de la secció d’handbol, el 14 d’agost de l’equip d’hoquei patins, i tancaran les estades els equips de bàsquet, el Barça B arriba el dia 19 i el Barça CBS femení el dia 21 de setembre.