Els infants de les escoles d’Escaldes xalen amb la rua i les disfresses de carnaval

A Escaldes la canalla desprenia molta alegria en el primer dia de carnaval (Comú d’Escaldes)

Aquest divendres ha estat la constant general arreu del Principat d’Andorra. Totes les escoles del país ho portaven preparant des de feia setmanes per tal que la jornada de benvinguda a Sa Majestat el Rei Carnestoltes fos d’allò més lluïda. I el treball fet a classe, efectivament, s’ha vist pels carrers i places.

De mèrit és el que fan les docents que tenen cura dels més petits i que, amb les activitats que els programen, aconsegueixen que festes com les de carnaval siguin del gaudi de tothom. Això s’ha pogut comprovar també a Escaldes-Engordany on un gran nombre de nens i nenes, disfressats de mil i una manera (també les mestres) han omplert de colors i alegria els indrets per allà on desfilaven. Carnaval ja és aquí!