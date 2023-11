Coberta del llibre infantil “Els infants de la resistència. Lluitar o morir”

Títol: Els infants de la resistència. Lluitar o morir

Escriptor: Vincent Dugomier

Il·lustrador/a: Ers

Editorial: Base

Pàgines: 56

Edat: A partir de 9 anys

Tot just acaba de sortir el vuitè volum d’aquesta magnífica col·lecció que ha recollit premis com el Collégiens à Angoulême, i que Editorial Base amb gran criteri va començar a publicar el 2017. No cal dir que, a França ha estat un èxit de vendes, sempre se li ha donat valor al fet d’interpel·lar la seva memòria històrica. Estaria bé algun projecte semblant per aquí; potser el més proper que tenim és Paracuellos (Debolsillo, 2013), de Carlos Giménez.

S’acaba de signar l’armistici, França accepta la derrota davant el front nazi. Però en un petit poble, com si de la Gàl·lia es tractés, tres joves de poc més de deu anys decideixen no acceptar el paper col·laboracionista i aturar les forces alemanyes de la manera que sigui, posant-hi el seu petit, però mai qüestionable ni menyspreable granet d’arena. Vincent Dugomier fa desfilar tot un grapat de personatges en un entorn rural ocupat amb gran habilitat, cosint diverses històries i subtrames a l’argument superior.

Benoît Ers transvasa als dibuixos tot aquest imaginari, afegint personalitat als personatges i dotant-los d’una gran claredat gestual. L’escenografia està del tot aconseguida, amb un gran rigor històric; qualsevol petit detall, probablement, ha estat pensat i consensuat: armes, vehicles, mobles, vestuari, etc. Potser també es pot veure una petita romantització dels dies de guerra, però, de la mateixa manera que passava a la sèrie ‘Allo ‘Allo! (1982), és al servei de l’humor.

El dibuix és hereu d’una llarga tradició inspirada en la línia clara d’Hergé, però adaptada als temps, amb un color i uns volums aconseguits amb tractament digital. El conjunt és harmoniós i esdevé una lectura amb aromes històriques que de ben segur pot comportar l’esperit crític dels lectors. Cada títol ve acompanyat amb uns extres a manera d’epíleg amb informació documental relativa al contingut.

Una fantàstica aproximació a la segona gran guerra a ulls dels infants. Qui diu que no són capaços d’entrar-hi?



Jaume Vilarrubí / Clijcat / Faristol