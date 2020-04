Els quatre hospitals de l’Alt Pirineu i Aran acullen a data d’avui 33 persones diagnosticades de coronavirus. Totes elles són estables a planta.

D’aquesta xifra, 7 persones estan ingressades al Sant Hospital de la Seu, des d’on avui s’ha traslladat una dona de 78 anys a l’UCI de l’Hospital de Meritxell, gràcies a la col·laboració oferta pel Govern andorrà. D’altra banda, hi ha 4 ingressats a l’Hospital de Cerdanya, 5 a l’Espitau d‘Aran i 17 a l’Hospital del Pallars. A la Seu, paral·lelament, aquests dies hi ha més de 200 persones aïllades als seus respectius domicilis per sospites de contagi.

Cap nova mort a l’Alt Pirineu i 4 a l’RS de Lleida

Les darreres 24 hores s’ha confirmat 2 noves altes (que eleven a 78 les persones que han superat la malaltia) i, per contra, s’ha detectat 4 nous casos a la Regió Sanitària pirinenca.

Als hospitals de la Seu, Puigcerdà, Tremp i Vielha no hi ha hagut cap defunció les darreres hores. En canvi, a l’RS de Lleida -on són derivats alguns casos greus del l’Alt Pirineu- s’ha notificat 4 noves morts i 37 nous positius. A la plana de Lleida hi ha 167 persones ingressades -100 d’elles a l’Arnau de Vilanova- i 42 dels ingressats són a l’UCI.