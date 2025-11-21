Els habitants de l’Alt Pirineu i Aran fan de mitjana tres desplaçaments diaris per persona

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha fet aquest dijous una presentació, a la Seu d’Urgell, de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’Alt Pirineu i Aran. El document, que ja s’havia donat a conèixer ara fa dues setmanes a Tremp, s’ha explicat ara a la Sala de la Immaculada, on s’ha donat nous detalls sobre les conclusions i les accions que es volen impulsar des d’ara, enfocades especialment a ampliar l’oferta de transport públic i les connexions entre les comarques que formen part de la regió pirinenca: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.
La presentació a la Seu ha anat a càrrec de la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López. També hi han intervingut la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i el delegat del Departament de Territori, Jordi Mas. A banda de les dades que ja s’havien donat a conèixer a Tremp, Susi López n’ha destacat d’altres de rellevants com per exemple que, de mitjana i els dies feiners, la població de la vegueria pirinenca -que consta d’uns 75.000 habitants- fa cada dia un total de 235.000 desplaçaments. És a dir, uns 3 desplaçaments per persona. De la xifra total, un 50% dels desplaçaments són en vehicle particular -principalment en cotxe o en moto- i gairebé l’altra meitat, el 45%, es desplaça de manera “activa”; és a dir, per mitjans no motoritzats, que són bàsicament a peu on en bicicleta. Això significa també que el percentatge d’ús del transport públic és força baix; concretament, del 4,7%.
L’enquesta ha servit per a actualitzar les dades del primer estudi sobre mobilitat que s’havia fet a l’Alt Pirineu i Aran, que ja tenia vint anys d’antiguitat. Des d’ara, les dades recollides ja poden visualitzar-se, de manera oberta, intuïtiva i visual, mitjançant el visor interactiu en Power BI, una eina innovadora que permet a qualsevol ciutadà o entitat interessada a accedir-hi.
Amb la nova eina del visor interactiu, les administracions, les empreses i la ciutadania en general poden consultar la informació de forma senzilla i visual filtrant-la per àmbits territorials, perfils de població o modes de transport. A més a més, qualsevol administració o agent que ho sol·liciti podrà accedir a la base de dades completa per a dur a terme les seves pròpies anàlisis i estudis.
Una passa endavant per a la millora de la mobilitat i l’accés a l’Alt Pirineu i Aran
La Generalitat de Catalunya treballa, a través de l’Estratègia Pirineu 2030, amb la missió de “generar oportunitats i impulsar el desenvolupament territorial per a les persones que viuen i treballen a l’Alt Pirineu i Aran”. Entre els objectius principals, hi ha “la millora de la mobilitat i l’accés al territori, la potenciació d’un transport públic més adaptat i la reducció de la dependència exclusiva del vehicle privat”.
Per a avançar en aquesta línia, la Generalitat elaborarà el Pla Director de Mobilitat (PDM) de l’Alt Pirineu, la licitació del qual es preveu durant l’any 2026. Els treballs tindran una durada aproximada de 24 mesos.
Des de Territori han destacat que la nova enquesta abasta un univers d’estudi molt ampli i per tant és força fiable, atès que s’ha realitzat 7.564 entrevistes, entre el 5 de novembre de 2024 i el 29 de gener de 2025, a persones residents a la vegueria. Això significa que s’ha entrevistat un de cada deu habitants de l’Alt Pirineu i Aran. Segons la conselleria “les dades obtingudes confirmen, d’una banda, la dependència del vehicle privat característica dels territoris de muntanya, i de l’altra, posen en valor que gairebé la meitat dels desplaçaments són actius”. Aquest fet, conclouen, “reflecteix una notable proximitat entre els punts d’origen i destinació dins dels nuclis de població”.