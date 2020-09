Els grups parlamentaris i el Govern recullen la crida a la unitat de la síndica general

El cap de Govern, Xavier Espot, ha parlat del full de ruta aquesta legislatura, l’Horitzó 23, que es tractarà aquest mes al debat d’orientació política i que exposarà “les mesures de xoc en l’àmbit econòmic i social per intentar pal·liar les conseqüències de la pandèmia, i donar una visió més a mitjà termini” al mateix temps que vol “infondre esperança”a la ciutadania.

Des de l’oposició, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha trobat a faltar més diàleg en l’època de la Covid-19, però es mostra esperançat per la feina que pot fer la comissió transversal que és previst que es creï aquest mateix mes. Opina que “ha estat com el primer pas per constituir aquest treball” i espera “que pel futur del nostre país aquesta comissió pugui tirar endavant al llarg del mes de setembre per assentar les noves bases del model econòmic i social”.

Per la seva part, el president del grup parlamentari de Terceravia+UL+I, Josep Pintat, ha destacat la importància “de donar tranquil·litat als nostres ciutadans i teixit productiu perquè vegin que s’intenta perfilar un rumb pel futur del país”.

El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, s’ha mostrat molt conscient “que hi haurà restriccions quant al pressupost” i que “s’haurà d’invertir molt més en la gent, la nostra societat i els nostres empresaris”. D’altra banda, ha posat en relleu “el treball parlamentari que va mes enllà de l’Horitzó 23, que és trobar punts d’equilibri amb Terceravia i PS en qualsevol de les lleis que puguem aprovar en el Consell General”.

El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha dit al seu torn que “la pandèmia encara és ben present” i, en aquest sentit, ha remarcat “els reptes que tenim encara per endavant amb la màxima unitat possible de tothom”.

Finalment, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha ressaltat que “la síndica ha estat a l’alçada de la institució” i ha volgut destacar “la seva empatia, voluntat i vocació perquè tots els polítics hem d’estar al servei de les persones”