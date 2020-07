Els grups parlamentaris de la coalició defineixen l’Horitzó 23 com una “declaració d’intencions”

El pla d’acció ‘Horitzó 23’, presentat públicament pel cap de Govern Xavier Espot aquesta setmana, és el nou full de ruta pel que queda de legislatura, que redefineix les prioritats estatals després de la crisi de la Covid-19. Però és també una “declaració d’intencions” del que és irrenunciable en el camí per al creixement econòmic i social del país malgrat la pandèmia viscuda: el medi ambient i la sostenibilitat, el benestar social de la població i la dinamització econòmica des d’una perspectiva sostenible i

innovadora.

Així ho han defensat els presidents dels grups parlamentaris de la coalició, Carles Enseñat (Grup Parlamentari Demòcrata), Ferran Costa (Grup Parlamentari Liberal) i Carles Naudi d’Areny-Plandolit (Grup Parlamentari de Ciutadans Compromesos). El

treball legislatiu que deriva de l’H23 és, en conseqüència de la magnitud del pla, intens, amb una quarantena d’iniciatives legislatives vinculades i una vintena d’iniciatives paral·leles. En qualsevol cas, ha afirmat Enseñat, és un cabal “assumible” distribuït en aquests tres anys vinents.

Pel que fa a l’aspecte mediambiental, el president del Grup Demòcrata ha remarcat com a accions destacades l’aplicació de taxes finalistes de CO2 i per al turisme, el foment del sector primari i la producció autòctona de qualitat, les ajudes per al foment de les energies renovables i per als vehicles elèctrics, i el treball per arribar a un transport públic gratuït per a les persones menors de 25 anys i els majors de 65.

Amb relació a la pota del benestar social, Costa ha defensat l’increment progressiu de les pensions més enllà de l’IPC, l’augment del salari mínim fins a assolir el 60% del salari mitjà, prioritzar les polítiques d’habitatge (adaptades a les noves necessitats que

ha portat la Covid-19), i afrontar la problemàtica del sistema de pensions, a partir d’un pacte d’Estat amb totes les forces polítiques del país. Paral·lelament, també ha defensat el valor de la cultura i dels artistes nacionals en aquesta aposta per al creixement del país.

Finalment i dins el vessant de dinamització econòmica, fomentar l’oferta turística a partir de la muntanya, la cultura, l’esport i la salut també ha de ser una prioritat, ha defensat Naudi. A la vegada, protegir el sector tradicional terciari, a partir, per

exemple, del foment del comerç electrònic. Naudi també ha destacat el necessari suport als emprenedors, la digitalització i agilització de l’administració, el projecte de la zona franca i les modificacions dels criteris de residència de la Llei d’Immigració per captar talent i inversió estrangera.

El president del grup de Ciutadans Compromesos també ha parlat del desviament de la Massana, que queda posposat junt amb el de Sant Julià, el Museu de l’Automòbil o el Museu Nacional. Ha defensat que ara les prioritats són unes altres, s’han modificat i

s’han de centrar a poder assumir tota la despesa que el Govern ha fet per pal·liar els efectes de la Covid-19.

L’H23 és un document obert que es vol obrir a les aportacions de la resta de grups parlamentaris, actors econòmics i socials, amb l’objectiu d’acabar-lo de tancar a la tardor.

El Comitè Executiu de Demòcrates avalua el document ‘Horitzó 23’

Els membres del Comitè Executiu de Demòcrates s’han reunit aquest dijous a la tarda (presencialment i també telemàticament), per avaluar el contingut del pla d’acció Horitzó 23, el full de ruta del Govern per a la legislatura en curs i adaptat a les circumstàncies que ha deixat la crisi de la Covid-19. El ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha fet una extensa presentació als membres de l’Executiva amb els principals eixos del document i sobre com es distribuiran en els propers tres anys.

L’H23 fixa les bases del progrés d’Andorra i quines han de ser les polítiques públiques encarades a seguir generant riquesa i benestar. “És la clara manifestació de la capacitat i responsabilitat de governar de l’Executiu”, ha manifestat el Secretari General del partit, Jaume Serra. I aquesta missió de governar es fa a través d’un document que exemplifica “valentia”, perquè defineix públicament i de manera concreta quins són els projectes prioritaris, quins es descarten, i quins han de ser els pilars fonamentals de la recuperació pels propers tres anys, així com també d’un futur ja a més anys vista. El més fàcil “hauria estat no dir res”, però el Govern ha optat per pronunciar-se amb transparència, segons els Demòcrates.

I és que, ha afegit Serra, “governar exigeix triar entre alternatives difícils i complexes, que encara ho són més en situacions com l’actual”.

En acabar la presentació, els membres de l’Executiva han fet aportacions per enriquir el document, que s’enllestirà definitivament al setembre coincidint amb el debat d’orientació política i després que el Govern el sotmeti a l’opinió de grups parlamentaris, actors socials i econòmics del país.