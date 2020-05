Els grups de la majoria proposa que la retallada dels sous dels polítics es destini al personal del SAAS

El Govern i els tres grups parlamentaris que conformen la majoria han acordat que l’import de la retallada de sous que s’aplicarà als càrrecs electes es destini al personal del SAAS que ha lluitat a la primera línia contra la Covid-19.

La proposta l’ha fet pública el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la sessió de control al Govern d’aquest dijous. Tant el titular de salut com el cap de Govern, Xavier Espot, han fet un agraïment públic a tot el personal sanitari i sociosanitari del país per l’esforç que estan realitzant per atendre a la població, exposant-se diàriament al contagi per coronavirus. De fet, són el col·lectiu que més casos ha tingut d’aquesta malaltia.

Els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos se sumen a la proposta anunciada pel ministre Benazet. A més, recorden que el personal del SAAS en el seu dia va renunciar fins a mig milió d’euros d’ingressos per destinar-los al fons de solidaritat per la Covid-19.

Des dels grups de la majoria s’espera que tant Partit Socialdemòcrata com Terceravia se sumin a aquesta iniciativa i la mesura tiri endavant amb la unanimitat del Consell General. Precisament, el Govern presentarà en els propers dies un projecte de llei per reduir els sous dels càrrecs electes i personal de lliure de designació que treballin a les administracions públiques i altres entitats de caràcter públic, tal com recull la disposició final quarta de la segona llei òmnibus de mesures urgents pel SARS-CoV-2.