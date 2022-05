Els grups de la majoria prioritzen la pujada de les cotitzacions de cara a la reforma de les pensions

Els integrants de la Comissió especial per a la sostenibilitat de les pensions han començat a exposar les seves propostes davant les 14 mesures de la CASS. Aquest dimarts ha estat el torn dels grups de la majoria.

D’entrada, demanen que es calculi quin impacte té cadascuna de les mesures per a l’eficiència del sistema i quines són les prioritàries.

En el seu cas, ressalten que l’augment de les cotitzacions en un 4% és cabdal, tenint en compte el problema de falta d’ingressos que té la CASS.

Pel que fa al possible increment de l’edat de jubilació, consideren que primer de tot cal estudiar si seria necessari si s’aplica la pujada de les cotitzacions. En cas afirmatiu, proposen augmentar en dos anys el llindar establert per cada lloc de treball.

També han exposat 5 propostes addicionals que complementen les de la CASS, com ara la creació d’un servei d’inspecció autònom i d’una comissió permanent dins del Consell General. A més, suggereixen que es doblin els imports de les sancions per evitar les males praxis i els diners que es recullin, anirien destinats al Fons de reserva de jubilació. Un estudi sobre la possible economia submergida del país i incloure l’educació financera a les escoles són altres de les idees presentades.

El calendari d’exposicions segueix en curs i el següent torn serà per la CEA el 31 de maig.