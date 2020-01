Poder comptar amb 4,5 milions d’euros en tres anys per tirar endavant habitatge d’ús social; aquesta és l’esmena més destacada al projecte de llei del pressupost 2020 que han presentat els tres grups parlamentaris que formen la majoria del Govern.

En concret, mig milió per a aquest exercici i dos en plurianuals per als dos següents. Això, unit als deu milions d’euros de la plusvàlua de la venda d’accions d’Avatel, que proposen destinar a habitatge d’ús assequible, hauria de contribuir a resoldre la problemàtica d’accés a l’habitatge que hi ha entre la ciutadania i “preveure noves situacions”, ha dit el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa.

Destinar 1.120.000 milions euros a rebaixar el preu mitjà del bitllet del transport públic un 20% i fomentar-ne l’ús és una altra de les esmenes destacades de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos.

Entre d’altres, també hi ha una proposta de 50.000 euros per a un pla de mobilitat entre la duana i Andorra la Vella.

Pintat demana reduir la despesa i complir la llei

Des de l’oposició, el grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents ha presentat un total de divuit esmenes, disset de les quals preveuen reduir la despesa uns 100 milions d’euros entre el 2020 i el 2024.

Ell president del grup parlamentari, Josep Pintat, reclama que es compleixi la Llei de finances públiques i posa com a exemple l’espai multifuncional. Es pregunta per què es destina aquesta quantitat de diners “si no hi ha terreny, ni dimensions ni estudis”.

Pintat ha defensat que les esmenes presentades per la seva formació opten per la racionalitat i el rigor pressupostari. Creu que el pressupost del Govern no és el que necessita el país.