Els gruistes de l’Alt Pirineu faran vaga aquest cap de setmana per a denunciar la “precarietat laboral”

Els gruistes de l’Alt Pirineu han anunciat que faran vaga aquest cap de setmana llarg -dissabte, diumenge i dilluns- per a denunciar la “precarietat laboral” a la qual, asseguren, es veuen sotmesos. El sector només garantirà el servei de grua a les afectacions a la seguretat viària, als casos amb danys personals o a aquells directament encarregats pel Servei Català de Trànsit. I diumenge volen fer visible aquest malestar amb una marxa lenta pel Pallars Sobirà, que sortirà de Montardit i anirà fins a Sort.

L’entitat convocant, l’Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, denuncia “la impossibilitat de contractar operaris” i, davant aquest fet, adverteix que els conductors es poden trobar aquest cap de setmana amb retards o absències de servei en vehicles avariats o sinistrats.

El sector concreta que a data d’avui les empreses d’assistència en carretera de l’Alt Pirineu “no poden assumir el cost de mantenir una plantilla d’operaris de guàrdia durant les 24 hores els 7 dies de la setmana”, si tenen en compte els preus que els paguen pel servei les companyies asseguradores, els clubs automobilístics i les plataformes d’assistència en viatge.

L’organització professional afirma que les tarifes que aquestes companyies ofereixen als seus proveïdors de grues “ni tan sols no han estat adaptades a les exigències legals de cobrir els costos d’explotació ni l’increment dels preus que han experimentat els carburants des de l’inici de l’any”. A això hi afegeixen que “la contractació de conductors per a atendre guàrdies, reforços i puntes de treball esdevé impossible per a les empreses de grues”, perquè perden diners atenent serveis a la carretera, segons diuen.

Dificultats específiques del Pirineu

Quant a la situació diferenciada de les àrees de muntanya com el Pirineu, despoblades i amb carreteres complicades, els temps d’assistència “són llargs i no estan retribuïts”, asseguren. Per tot plegat, algunes empreses ja mediten tancar “per manca de viabilitat”, sense que hi vegin cap possible relleu que no passi per buscar l’assistència de grues de la regió de Lleida o fins i tot de la demarcació de Barcelona.

En el comunicat, les empreses de grues que atenen serveis a l’Alt Pirineu lamenten “els problemes que això pugui ocasionar” i per això demanen disculpes als conductors, tenint en compte que aquests dies es multiplicaran els desplaçaments. Tot i això, creuen que els usuaris han d'”entendre la situació precària que han de suportar per a poder oferir un servei tan necessari”.

Des de l’Alianza insiteixen que el principal motiu d’aquesta situació, segons ha manifestat el seu portaveu Xavier Martí, ha estat “el silenci que les asseguradores, clubs automobilístics i plataformes d’assistència han donat com a resposta a les peticions sectorials per adequar els contractes d’auxili a la legalitat vigent” perquè, “com a mínim, cobreixin el cost i les despeses que suposa mantenir un servei 24 hores al dia i 365 dies l’any”.

Tot i això, segons el mateix portaveu, es realitzarà” l’esforç per a atendre aquells serveis que siguin encarregats per les asseguradores que sí que han implantat les peticions de les empreses, encara que així i tot seran possibles les demores”.

Les empreses d’auxili a la carretera reclamen la “immediata atenció a aquests problemes, ja que el que està passant aquest estiu al Pirineu és possible que es produeixi amb caràcter general més enllà d’aquest pont a altres zones de l’Estat”.

Després d’una primera ronda de reunions entre l’Alianza i les principals companyies asseguradores, celebrada el 31 de juliol passat, els empresaris de grues les emplaçaran a una segona ronda negociadora aquest mes vinent. Després, celebraran les assemblees pertinents per a determinar les accions següents, que podrien incloure no només aturades d’activitat sinó també denúncies a organismes i tribunals.