Els gossos no podran circular pel Passeig de Mojàcar i de l’Alguer d’Encamp

Ateses les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19, el Comú d’Encamp ha acordat, per unanimitat, la prohibició temporal de la circulació amb animals de companyia, tant pel passeig de Mojàcar com pel passeig de l’Alguer, per tal de preservar al màxim les mesures d’higiene d’aquestes vies públiques.

Estan exempts del compliment d’aquesta prohibició les persones que circulin amb gossos d’assistència.

Els agents de circulació comunals o, en el seu cas, els banders comunals informaran d’aquesta mesura i podran requerir als propietaris i/o posseïdors dels animals de companyia a complir la prohibició estipulada. El seu incompliment per part del propietari i/o posseïdor d’un animal de companyia pot comportar l’aplicació del règim sancionador previst a l’ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia.

Des del Comú s’agraeix als propietaris la utilització d’altres itineraris per passejar les seves mascotes i la seva col·laboració per aconseguir el compliment d’aquesta mesura amb èxit.