Els fisioterapeutes reclamen un augment de les tarifes

Una fisioterapeuta tractant una pacient (Arxiu)

Els fisioterapeutes creuen que les tarifes per als seus serveis haurien d’augmentar un 20% com a mínim, una xifra que consideren insuficient per a cobrir les despeses creixents i l’adquisició de material necessari per al seu treball. Aquesta petició arriba després d’un augment del 10% a les tarifes l’any passat, que només va servir per a recuperar parcialment el poder adquisitiu perdut.

Theo Rogue, degà del Col·legi de Fisioterapeutes, ha destacat que les despeses del sector són cada vegada més importants, i la demanda de material necessari per a realitzar les funcions pròpies de la fisioteràpia continua creixent. Això fa que sigui “indispensable un ajust de les tarifes per a garantir el correcte funcionament dels centres”.

Segons ha publicat AndorraDifusió, el Col·legi de Fisioterapeutes també està negociant un conveni sanitari per primera vegada, que inclourà la codificació de les tarifes. Rogue va afegir que aquest tema es podria abordar durant les negociacions, i va expressar l’obertura del col·lectiu a entrar en el Pacte Nacional per la Salut, sempre que es presenti una proposta que els convenci.