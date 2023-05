Els Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben a la vuitena edició

Presentació dels Festivals de Senderisme dels Pirineus 2023 (Govern.cat)

Els Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben enguany a la vuitena edició, consolidant-se a les 11 comarques que integren la marca turística Pirineus (les comarques considerades de muntanya més l’Alt Empordà). Seran 12 esdeveniments programats de maig a octubre, habitualment els caps de setmana. Enguany, quatre dels festivals impulsen un pla pilot per a fomentar que el darrer tram del desplaçament fins als punts d’inici d’algunes de les rutes es faci en transport públic.

La presentació dels festivals de senderisme ha tingut lloc aquest dilluns al Centre Excursionista de Catalunya (CEC), amb la participació de la directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Roser Bombardó; la directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Eva Fiter; el director executiu de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Patrick Torrent; el director tècnic del CEC, Marcel Blanes, i el coordinador dels festivals, Cesc Capdevila. També hi ha assistit el Delegat de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells.

La presentació s’ha tancat amb una lectura dramatitzada a càrrec d’Agustí Paüls del text Un camí- una historia de l’Alt Pirineu i Aran, que es troba dins del projecte Històries i Camins, cultivem el cos i la ment, caminem de manera conscient.

Per ordre cronològic, els esdeveniments programats són el Festival Camina el Berguedà (19-21 de maig), el Garrotxa Volcanic Walking (26-28 de maig), el Cerdanya Happy Walking (1-4 de juny), el Festival Camina Pirineus-Alt Urgell (16-18 de juny), el Val d’Aran Walking & Summit Festival (19-25 de juny), el Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus (7-9 de juliol), el Festival de Senderisme del Solsonès (16-17 de setembre), l’Alt Empordà Sea Walking (22-24 de setembre), Lo Festival de Senderisme de la Conca Dellà (23-24 de setembre), el Ripollès Discovery Walking (29 de setembre-1 d’octubre), el Vall de Boí Trek Festival (7-9 d’octubre) i el Senderi-Festival de Senderisme de Sort, la Vall d’Àssua i el Batlliu (20-22 d’octubre).

Els festivals volen fomentar un turisme responsable, saludable i respectuós amb el medi natural. És per això que enguany quatre dels festivals, -el Garrotxa Volcanic Walking, el Festival Camina Pirineus Alt Urgell, el Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus i el Ripollès Discovery Wlaking- endeguen un pla pilot d’impuls del transport públic.

La voluntat és facilitar que els senderistes apuntats als festivals facin el darrer tram del desplaçament fins al lloc de sortida de la caminada, que sol ser un espai natural o un punt d’interès, en transport públic facilitat pels organitzadors de cada festival.

Enguany, a més, torna el passaport dels festivals, que pretén animar els visitants a assistir a més d’un esdeveniment. Per això, es farà un sorteig d’uns prismàtics, una motxilla de muntanya i uns bastons de trekking entre les persones que participin en més d’un festival. Per a demostrar-ho, hauran d’enganxar l’adhesiu de cada festival en un passaport, que serà el tríptic informatiu. Com més adhesius s’enganxin, més oportunitats de guanyar algun dels tres premis.

Descoberta del patrimoni pirinenc

Amb una durada d’entre dos i set dies, els festivals ofereixen rutes guiades a uns preus inferiors als habituals de la mà de guies locals i també activitats complementàries per a la descoberta del patrimoni cultural, natural i gastronòmic de les valls pirinenques. En paraules de la directora de l’IDAPA, Eva Fiter, “són caminades conscients, amb guia, no sols anem a caminar sinó a conèixer l’entorn”. En el mateix sentit s’ha manifestar el director tècnic del CEC, Marcel Blanes, que ha reivindicat “l’excursionisme com a mitjà per al coneixement del nostre patrimoni naturals, paisatgístic i cultural”.

Els festivals són una eina més de l’estratègia per a la recuperació de la xarxa històrica de camins pirinencs. “La recuperació dels senders té tres vessants: desenvolupar la nostra estratègia de mobilitat lenta; un nou model de turisme sostenible i regeneratiu, i la vessant esportiva, de promocionar el Pirineu com el pavelló a cel obert més gran de Catalunya”, ha explicat la directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Roser Bombardó”.

A diferència de les fires turístiques, que se solen celebrar en un recinte o pavelló, els festivals estan descentralitzats. Així, les activitats es reparteixen pels diversos indrets del territori que acull cada festival, incloent-hi espais naturals d’alt valor, com ara 6 parcs naturals i l’únic parc nacional de Catalunya.

Aquests esdeveniments s’inspiren en els walking festivals dels països centreeuropeus, on estan molt consolidats. Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills, amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies. A més de les rutes a peu, les activitats programades permeten conèixer la cultura local: tastets gastronòmics, visites a museus, concerts, rutes culturals o activitats de nit complementen les caminades. Així mateix, permeten posar en valor i donar a conèixer la feina dels guies locals.

Els festivals de senderisme tenen lloc a l’aire lliure i afavoreixen l’activitat física a la natura, una opció de lleure que es va demostrar molt demandada per la ciutadania aquests darrers anys. També és una oportunitat per a conèixer el patrimoni històric, cultural i gastronòmic de les comarques pirinenques i donar suport al seu teixit econòmic de petits productors. Tot plegat, practicat en grups petits i ens espais oberts no massificats.

A la primera edició dels festivals, celebrada l'any 2016, quatre territoris pirinencs van organitzar aquests esdeveniments, en què van participar un total de 600 persones. Des de llavors, i tot i la pandèmia, la xifra de participants anuals se situa al voltant de les 2.000 persones.





Potencial turístic català

L’IDAPA, a través de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, és l’organisme públic, dependent del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, que coordina els festivals pirinencs, procurant que els esdeveniments compleixin uns criteris comuns definits amb els organitzadors de cada esdeveniment. L’IDAPA compta amb el suport de la Marca Pirineus, el Patronat de Turisme Ara Lleida, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Barcelona.

L’IDAPA forma part del Programa Pirineus, una iniciativa de treball conjunt liderada per l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Treball i formada també pel Consell General d’Aran, la Diputació de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida (Ara Lleida) i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Aquest programa té per objectiu la promoció internacional de la Marca Turística Pirineus.

L’Agència Catalana de Turisme treballa per a posicionar els atractius turístics que té Catalunya i, per això, mitjançant diferents projectes, com ara el Programa Pirineus i la marca Senderisme a Catalunya, es pretén donar a conèixer tots els recursos que fan que el potencial turístic català sigui un actiu molt positiu per a l’economia del país.

“L’organització de festivals de senderisme a les 11 comarques que conformen la marca Pirineus permet donar a conèixer la gran diversitat d’experiències que ofereix aquest territori i, alhora, fomentar la dinamització del teixit econòmic local”, afirma el director executiu de l’Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent.

D’altra banda, per a Torrent el turisme ha de ser una activitat cada vegada més sostenible i “el fet que enguany es dugui a terme un pla pilot d’impuls del transport públic mostra que anem en la direcció correcta i que hi ha un interès creixent per a ser més respectuosos amb el nostre entorn i els seus recursos naturals”.