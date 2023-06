Els fallaires d’Andorra es posen en marxa

Una seixantena de fallaires de tot Andorra que es van reunir a AINA l’any passat (Fallaires de les Valls d’Andorra)

Aquest cap de setmana, 3 i 4 de juny, comencen les activitats fallaires amb la Trobada de Fallaires d’Andorra a AINA i la tradicional recerca de l’argolla de Fontargent amb la qual es decideix qui serà el Fallaire Major 2023 i que substituirà en el càrrec a la Rosa Mari Sabaté, la fallaire major 2022.

Els fallaires aniran arribant a la casa de colònies al llarg del vespre del dissabte 3 per a compartir el sopar i l’activitat nocturna, però el plat fort es desenvoluparà el diumenge 4, a partir de les 9 hores al fons de la Vall d’Incles per a dur a terme la recerca de l’argolla de Fontargent: un joc de pistes per equips encapçalats pel seu candidat al final del qual han de trobar el clau d’or; qui el trobi ostentarà el càrrec de Fallaire Major durant aquest proper any i serà investit el dia 23, a la tarda, a la plaça del Consell General.

Per a presentar-se a fallaire major s’han de complir un seguit de requisits, així com complir un seguit de deures si s’acaba sent el representant del col·lectiu fallaire del país. Un cop acabada l’activitat, els fallaires faran el tradicional dinar de germanor a les instal·lacions de la casa de colònies.

D’altra banda, aquest mateix dia el col·lectiu de fallaires de llum d’Andorra la Vella escollirà el seu Fallaire Menor a través del mateix procediment, però en aquest cas han de trobar un clau de plata.





Sopar de Fallaires majors

El tret de sortida de les activitats fallaires, però, comencen aquest mateix dijous, a la nit, amb el tradicional sopar de fallaires majors. Es tracta d’una trobada anual en la qual tots els que han estat fallaires majors des del 1997 (any en què es va instaurar aquesta figura) es reuneixen al tomb de la taula per a compartir experiències i començar un mes de juny ple d’activitats fallaires.

Enguany seran sis els col·lectius que rodaran falles: el dia 23 de juny ho faran Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany, Canillo i la Massana. El dia 28 de juny serà Ordino qui cremarà falles i el Mai de Sant Pere.