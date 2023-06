Els fallaires d’Alàs, a punt per a la baixada de falles

Les falles d’Alàs, com sempre, espectaculars (Gemma Pla – Camina Pirineus)

Els fallaires d’Alàs ja ho tenen pràcticament tot a punt per a encarar la tercera edició de la seva baixada de falles, amb la confiança que no hi haurà impediments per a fer-ho des del capdamunt del serrat de les Peces. En l’edició de l’any passat, l’onada de calor i el risc d’incendis va aconsellar restringir l’activitat als carrers d’Alàs, però la remullada del terreny afavorida per les pluges d’enguany semblen garantir l’encesa del far i la baixada de les falles des de l’entorn de l’ermita de la Mare de Déu de les Peces, tal com s’havia dissenyat originàriament.

Aquest serà el primer any en què l’organització de l’esdeveniment anirà a càrrec de la flamant Associació Cultural dels Fallaires d’Alàs, creada específicament per a aglutinar els esforços de fallaires i voluntaris i per a coordinar-se amb l’Ajuntament d’Alàs i Cerc i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que són les principals entitats col·laboradores en l’organització de l’acte.

Així mateix, des del primer any s’ha comptat amb l’ajuda logística del Parc Natural del Cadí-Moixeró, del qual en forma part un sector important del municipi, i també es preveu, aquest any, comptar amb una subvenció de l’Institut per a la Promoció i el Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

Marc Fargas, president de l’Associació, destaca la implicació en la festa dels petits fallaires d’Alàs, 19 en total, que acompanyaran als fallaires grans en el darrer tram de la baixada amb unes falles més lleugeres, creades específicament a ells, que llençaran a les flames a l’arribada a la plaça d’Alàs. L’esdeveniment tindrà lloc el proper divendres, dia 23, vigília de sant Joan. El far s’encendrà a les 21:50 hores i els fallaires començaran a baixar a partir de les 22 hores.

En l’edició d’enguany hi ha 55 fallaires adults, provinents del municipi d’Alàs i Cerc en la seva gran majoria, que compten amb el suport d’una organització atesa per 56 voluntaris, que desenvolupen una tasca imprescindible per a fer possible un esdeveniment com aquest amb tota la seva complexitat. La festa acabarà amb un concert de música tradicional a càrrec de La Sonsoni i Dijazzònic, a la plaça d’Alàs.

Amb la finalitat de facilitar l’organització de la festa i el pas eventual dels vehicles d’emergència, el trànsit d’accés a Alàs es tancarà entre les 20 i les 23 hores just a l’entrada del poble, i es reservarà la urbanització de la Plana com a zona d’aparcament.