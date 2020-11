Els experts prioritzen el tren i no veuen factible un aeroport nacional

Un aeroport a Andorra és complicat per l’ orografia i perquè no hi ha prou consens social per construir-lo. A més, es pot utilitzar millor el que ja hi ha a la Seu d’Urgell. Aquesta és una de les conclusions dels ponents de les jornades de la CEA “El futur a debat”, que aquest dimarts al matí han tractat sobre infraestructures.

Els participants a les jornades han assegurat que Andorra ha de tenir voluntat política per impulsar noves infraestructures i millorar les actuals.

Una cosa que no tenen massa clara, però, és que això passi per un nou aeroport al Principat. Ho ha assegurat Joan Amorós, president de Ferrmed, el lobby que vol impulsar el transport ferroviari de mercaderies. Veu l’aeroport com “una actuació molt invasiva perquè transforma el territori que ara té un ús determinat en un ús completament diferent”. Veu difícil “que hi pugui haver el consens social necessari perquè pugui tirar endavant”.



Josep Maria Vila, gerent de l’empresa d’enginyeria Suport EC, assegura que “és molt difícil fer baixar els avions per aquí per l’orografia i per l’urbanisme”. Argumenta que “tota aquesta vall està plena de cases per tot arreu”.



Coincideixen que la connexió ferroviària amb els Estats veïns té més possibilitats que en anys anteriors, perquè es pot fer servir en la negociació amb la Unió Europea per assolir un acord d’associació i també per altres motius.

Ricard Font, President de Ferrocarrils de la Generalitat, defensa que “avui en dia el ferrocarril és una de les millors eines per a lluitar contra el canvi climàtic”. “Si volem reduir la petjada de carboni i les emissions de CO2, l’oportunitat d’una connexió ferroviària s’ha de posar sobre la taula”.



També creuen que hi ha altres actuacions que es poden emprar per millorar la mobilitat interna i que són més simples. Una d’elles, per exemple, passaria per potenciar el transport públic.