Els excursionistes del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ja han estat evacuats

Evacuació dels dos ferits, ahir a la nit, fins a una zona confortable on establir el punt calent (Govern.cat)

Els dos excursionistes que els Bombers de la Generalitat van localitzar ahir diumenge a la zona dels Encantats, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Pallars Sobirà), ja han estat evacuats per l’helicòpter de rescat.

Ahir, després de valorar l’estat del camí que caldria recórrer fins al refugi Mallafré amb els dos excursionistes ferits, amb una acumulació de més de 60 centímetres de gruix de neu, el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) del Cos de Bombers va establir un punt calent a l’indret on els havien localitzat per tal que els dos ferits passessin la nit en una zona confortable.

El GRAE va treure els ferits de la hipotèrmia aplicant la tècnica del burrito, per a escalfar-los, i han fet nit al punt calent amb 8 bombers GRAE i un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que forma part de l’equip conjunt Bombers-SEM, en espera de l’evacuació. La resta de personal GRAE, un total d’11 bombers, van refer el camí per a fer nit al refugi, igual que els components del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels Pompièrs d’Aran que van participar en el rescat.

L’helicòpter de rescat s’ha enlairat aquest matí de dilluns des d’Olot i ha arribat al voltant de les 09:30h a la zona on han fet nit els ferits amb els GRAE, que havien habilitat l’espai per a l’aterratge de l’aeronau. Han evacuat els ferits un a un fins a l’aeroport de Tírvia, on el SEM ha destinat dos helicòpters medicalitzats per a evacuar-los, finalment, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Els excursionistes van ser localitzats, ahir al vespre, a la zona de la Valleta Seca, a l’entrada de la canal dels Encantats del Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici. Estaven orientats i conscients, però ferits a conseqüència d’un accident que havien patit ahir al matí, diumenge.

Els Bombers, entre ahir i avui, han destinat una seixantena d’efectius per al rescat, i van establir el Centre de Comandament al parc de Bombers d’Espot, des d’on han coordinat les tasques de recerca. Pel rescat s’han activat efectius del GRAE muntanya de les seus de Cerdanyola, la Seu d’Urgell, Olot, Valls i la Pobla de Segur, amb l’equip conjunt de GRAE i el metge del SEM, vehicles lleugers de coordinació i comandament, efectius dels parcs de Bombers Voluntaris de la zona, i el Grup Operatiu de Suport (GROS) que hi ha desplaçat la unitat sanitaritzada i els drons. S’hi van desplaçar comandaments de suport de la Sala Central, així com comandaments de la unitat tècnica del GRAE. També s’hi van desplaçar efectius del GRM dels Pompiers d’Aran i del SEM.