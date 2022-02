Els estudis geobiològics d’un habitatge: quina informació ens donen

Abans de construir un habitatge, és habitual que realitzem estudis topogràfics i geotècnics de la parcel·la per a assegurar-nos quins són els límits de la mateixa i com és la composició exacta del terreny. No obstant això, igualment important, encara que menys conegut, és l’estudi geobiològic que ens donarà la informació necessària per a construir un habitatge saludable.

Es tracta d’un informe que estudia com les ones electromagnètiques, les radiacions, l’existència d’aigües subterrànies o la contaminació entre altres aspectes, poden afectar el nostre rendiment, provocar-nos estrès o sofrir determinades malalties, com podrien ser: alteracions del son, infertilitat, càncer, fibromiàlgia o depressió entre altres.

Aquests serien alguns dels punts que es tractarien en un estudi geobiològic:

– La radiació i el magnetisme terrestre. Són més habituals en uns llocs que en uns altres i habitar en una zona amb aquestes energies alterades, ens pot perjudicar el nostre benestar.

– L’existència, a prop de la casa, de cables elèctrics d’alta tensió, repetidors de telefonia, substàncies tòxiques emanades d’indústries, terres o aigües contaminades, etc.

Gràcies, per tant, a aquestes anàlisis ambientals, l’arquitecte i el constructor detecten els factors externs que poden afectar la qualitat de vida i proposen solucions per a eliminar-les, com podrien ser la utilització de materials constructius aïllants o bé la reubicació de certes estances.