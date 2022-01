Els estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) finalitzen la seva estada a Andorra

Els estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que participen en el Global Teaching Lab a Andorra han fet aquest dijous una visita guiada a l’Espai Columba, com a acte de comiat de la seva estada al país. El Global Teaching Lab és un programa que s’emmarca dins del projecte MISTI (MIT International Science and Technology Initiatives) i que permet als estudiants d’aquesta institució nord-americana passar un període de tres setmanes impartint classes en escoles de batxillerat i formació professional a l’estranger.

A Andorra, aquests estudiants provinents dels Estats Units han pogut fer estades als centres educatius de batxillerat i formació professional dels tres sistemes educatius entre el 10 de gener i el 28 de gener. La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, que ha participat en l’acte de comiat, ha posat en relleu que enguany s’ha celebrat la 4a edició del MISTI al Principat –després de l’aturada obligada de l’any passat a causa de la pandèmia– potenciant el talent jove en dues direccions: d’una banda, els estudiants de Massachussets fan una estada internacional, i de l’altra, els joves del país milloren les seves competències científiques i d’anglès.

En aquest sentit, es recorda que els estudiants del MIT han col·laborat amb els docents i han impartit classes de matemàtiques, biologia, química, ciències o tecnologia en llengua anglesa.

Per quart any, Vall Banc ha patrocinat aquest programa per un cost total de 12.800 euros. L’import, entre d’altres, està destinat al pagament del desplaçament dels Estats Units a Andorra i a la cobertura sanitària dels estudiants. Durant l’estada al Principat, els estudiants s’han allotjat amb famílies d’acollida voluntàries.