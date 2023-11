Els estudiants a l’estranger podran fer el 80% de les visites al psicòleg de manera telemàtica

Una professional sanitària visitant de forma telemàtica (SFGA)

Després de l’entrada en vigor de la psicologia ambulatòria a la cartera de serveis de la CASS, el Govern ha vist necessari modificar-la per a preveure la possibilitat de dur a terme més sessions en format no presencial per als estudiants que cursin els estudis fora d’Andorra o per a les persones que en situacions justificades necessitin aquest format. En aquests casos, un 20% de les sessions de psicologia hauran de ser presencials, entre les quals la primera sessió, per tant, el 80% es podrà fer de manera telemàtica. Fins ara, les sessions de psicologia telemàtiques no podien superar el 50% del total de sessions amb l’usuari.

Amb aquesta modificació, el Govern continua avançant amb la implementació del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), que es va aprovar la legislatura passada amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de salut mental de la població. De fet, la millora de la salut mental al país segueix sent una de les línies estratègiques del Ministeri de Salut per a aquesta legislatura.