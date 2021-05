Els estanys de la Pera

La Cerdanya ens permet gaudir de paisatges d’alta muntanya sense gaire dificultat. Com els que podem veure als estanys de la Pera, situats als peus del Pic de Perafita (2.752 m), entre la Serra del Sirvent i la Serra Airosa, a l’Alta Cerdanya. En només dues hores de camí arribem a aquest paratge idíl·lic, on un refugi d’alta muntanya s’aixeca solitari sobre un petit turó, donant la benvinguda a l’excursionista. El millor d’aquesta ruta és, que en ser tan fàcil -és curta, planera i ben senyalitzada- es pot fer tot l’any i, fins i tot, amb quitxalla. A l’hivern, aquesta és una de les sortides clàssiques en raquetes.

Diversos camins ens porten fins aquests estanys d’alta muntanya. Des d’aquí et proposem arribar-hi des del refugi del Cap del Rec (Tel. +34 973 293 050), accessible en cotxe des del poble de Lles i situat al costat mateix de l’estació d’esquí nòrdic de Lles de Cerdanya. Al costat del refugi veiem un cartell de fusta que ens indica la direcció que hem de seguir i la distància que tenim fins arribar als estanys (12 quilòmetres).

Tenim vàries opcions per fer aquesta ruta des de Cap del Rec. I tots els camins comencen al costat mateix del refugi. La més fàcil, però també la menys atractiva, és seguir de principi a fi l’ampla pista forestal, senyalitzada amb el nom “d’Autopista”, que serveix als esquiadors de fons per desplaçar-se ràpidament entre Lles i l’estació veïna d’Arànser. Aquesta potser és la via més fàcil si el terreny està nevat i volem fer una sortida amb raquetes. Però hi ha un camí més entretingut que passa per mig del bosc i, que a més, fa drecera.

El sender que travessa el bosc és un dels itineraris marcats per l’estació d’esquí nòrdic, amb pintura groga i el número 18. Seguint aquestes senyals no tenim pèrdua, tot i que cal anar amb els ulls ben oberts per no despistar-nos. Si ho preferim, també podem agafar el sender de Gran Recorregut (GR), indicat com a Camí Vell i marcat amb les pintures blanca i vermella dels GR. Aquest camí és més ample i pla i es creua, als 20 minuts, amb el corriol número 18, que podem agafar.

Travessant boscos de pins i avets

Després de sortir de Cap del Rec ens dirigirem al Pradell, un enorme prat amb un refugi al costat de la pista forestal. Aquí agafarem la pista, cap a l’esquerra, i la seguirem fins que trobem un altre cartell, a mà dreta, que ens indicarà els Estanys de la Pera. El sender travessa el Riu del Molí, que a l’hivern està glaçat, i s’endinsa en un de pins i avets. Mica en mica anem pujant, sempre amb el riu a la nostra dreta, i arribem a un prat d’aiguamolls. Aquí cal anar molt en compte si l’aigua està glaçada i, si la neu no cobreix el gel, haurem d’anar saltant de roca en roca evitant trepitjar el glaç.

Passada aquesta explanada, arriba el tram més costerut de la ruta, curt però molt bonic, que passa al costat d’un salt d’aigua. Si ens cansem en aquest tram no ens hem de desanimar, és la pujada final. En arribar a dalt, ja som al refugi dels Estanys de la Pera (Tel. +34 973 293 108). Un cop aquí, en uns cinc minuts haurem arribat a l’Estany Gran (2.335 m), que ens ofereix la imatge d’un paisatge feréstec, amb la magnífica silueta del Pic de Perafita (2.752 m) al darrera.

De tornada agafarem la pista forestal ampla que baixa pel costat de l’estany de baix, més petit que el que acabem de veure, i ja no la deixarem fins arribar de nou al Pradell, on tornarem a prendre el corriol enmig del bosc que baixa directament a Cap del Rec (marques grogues amb el número 18).

