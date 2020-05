Els esportives professionals retornen a l’activitat

El cap de Govern, Xavier espot, ha destacat que la segona fase de la reobertura progressiva de l’activitat econòmica també comporta la tornada als entrenaments dels esportistes professionals que viuen l’esport com la seva activitat econòmica. Així, i també a partir del dilluns 4 de maig, un total de 128 esportistes podran reprendre la seva activitat (51 becats programa ARA, 14 del Bàsquet Club Andorra, 48 ciclistes i 15 motociclistes) amb l’objectiu que puguin preparar el calendari de competicions a curt o mig termini.

De la mateixa manera que amb la represa de la resta d’activitats econòmiques, cal mantenir les recomanacions i les distàncies de seguretat per minimitzar possibles contagis. D’aquesta manera, els esportistes amb una beca ARA realitzaran el seu entrenament al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO). La infraestructura es dividirà en quatre espais: sala d’esports de combat, gimnàs, pista coberta de 120 metres i la zona exterior del camp de gespa.

Pel que fa als professionals del Bàsquet Club Andorra reprendran els seus entrenaments al Poliesportiu de Govern, començant per entrenaments individuals, cada jugador tindrà una franja horària i es repartiran entre la pista i el gimnàs. Els protocols d’entrenament estan acordats amb les autoritats sanitàries. Quan als professionals ciclistes, tindran un tram habilitat d’Ordino a Arcalís passant pel Coll d’Ordino. Del total de 48 ciclistes professionals es dividiran en dos grups de 24 que podran sortir en dies alterns i des de dos punts diferents aparcament Palau de gel i aparcament CTO. Podran entrenar de forma individual, no més de dues hores, sense agrupar-se i entre les 11h i 14h de la tarda. Entrenaments individuals, no poden entrenar més de dues hores i no es poden agrupar.

Finalment, els motociclistes tindran un espai d’entrenament a la cota 1.600 Naturlandia. Disposaran d’una franja horària també entre les 11h i 14h de la tarda. De la mateixa manera que els professionals ciclistes, també es dividiran en dos grups i podran sortir en dies alterns. Tots els professionals d’aquesta modalitat només podran entrenar amb moto de trial per minimitzar riscos.

Xavier Espot ha destacat que pel que fa a la resta d’esport federat, esport amateur, empreses del sector de l’esport, esport base i instal·lacions comunals s’està desenvolupant un pla que s’anirà desplegant en fases posteriors en funció de les dades epidemiològiques.