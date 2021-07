Els esportistes andorrans que estudiïn a la UAB tindran un tutor personal

La Universitat Autònoma de Barcelona i el Govern han signat un acord que permetrà als esportistes d’alt rendiment i de les seleccions nacionals andorranes participar en el programa de suport acadèmic Tutoresport, que posa a disposició dels estudiants la figura d’un tutor que els orienta i dona suport en el desenvolupament dels seus estudis. El conveni ha estat signat aquest dimarts pel rector de la UAB, Javier Lafuente, i pel secretari d’Estat d’Esports de l’Executiu, Justo Ruiz, en una trobada al campus de la UAB en què la representació andorrana ha pogut visitar l’Institut de Recerca de l’Esport de la UAB, institut interdisciplinari dedicat a l’estudi del fenomen esportiu des de diferents camps acadèmics.

Mitjançant el programa Tutoresport, la UAB assigna un professor tutor que ajuda els joves a resoldre els problemes derivats de participar en compromisos esportius com ara competicions, concentracions o entrenaments, de manera que puguin adaptar les activitats acadèmiques al ritme esportiu. El tutor orienta l’estudiant a l’hora de matricular-se, fa d’interlocutor entre ell i el professorat implicat en possibles afectacions a la realització d’exàmens o pràctiques o segueix el programa docent de les assignatures i facilita el material necessari a l’estudiant quan s’ha d’absentar, entre altres funcions.

La Secretaria d’Estat d’Esports seleccionarà els candidats entre els estudiants que formin part del programa Alt Rendiment d’Andorra (ARA) o de la selecció nacional absoluta en la seva disciplina esportiva, i la UAB estudiarà les candidatures per acceptar finalment les persones que compleixin amb els requisits establerts. Aquest acord dona continuïtat a la col·laboració entre les dues institucions, que es va establir ja l’any 2009.

El programa Tutoresport va iniciar-se el curs 1996-1997 i va ser el primer programa d’aquestes característiques a Espanya. A més dels esportistes d’Andorra que podran participar-hi a partir d’ara, poden inscriure al programa les persones que pertanyen als plans ADO i ADOP (ajut a l’esportista olímpic/a i paralímpic/a), DAN (esportista d’alt nivell), ARE (alt rendiment espanyol), ANC (alt nivell català) i ARC (alt rendiment català), així com els que hagin participat als Campionats de Món Universitaris o a les Universiades d’hivern o d’estiu, entre d’altres. El Servei d’Activitat Física de la UAB gestiona l’accés al programa i l’acompanyament dels i les participants. Actualment, han passat per Tutoresport més de sis-cents esportistes. I, aquests dies, sis estudiants de la UAB que participen al programa es troben competint als jocs olímpics de Tòquio.