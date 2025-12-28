Els espais protegits dels Pirineus rebran finançament europeu per a diversos projectes ambientals transfronterers

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser participaran en diversos projectes ambientals de cooperació transfronterera finançats a través de la segona convocatòria del programa europeu Interreg POCTEFA 2021-2027. Es tracta dels projectes Pyre Neit, Pyrfer +, Trans-Muntanya i PP3N (Parc Pirinenc de les Tres Nacions).
Precisament, aquest darrer ha obtingut la puntuació més alta d’entre les més d’un centenar de sol·licituds presentades en aquesta segona convocatòria. Es tracta d’un projecte que es va començar a gestar el 2018, conjuntament, entre el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural Régional Pyrennes Ariégeoises (França), el Parc Natural de les Valls del Comapedrosa (Andorra) i el Parc Natural de la Vall de Sorteny (Andorra), per a crear una marca d’identitat comuna per a la promoció turística i l’impuls d’accions conjuntes en un espai natural que suma més de 328.700 hectàrees i 158 municipis, 15 de catalans, dos d’andorrans i 141 de francesos. En aquesta convocatòria el projecte comptarà amb una subvenció d’1,2 milions d’euros.
Aquesta aportació es destinarà, sobretot, a enfortir la cooperació a través d’iniciatives per a millorar el seguiment, la conservació i la valorització d’espècies emblemàtiques transfrontereres com ara el gall fer, l’almesquera i la sargantana pallaresa, així com en treballar de forma conjunta per a obtenir el reconeixement internacional del Parc Pirinenc de les Tres Nacions i crear una governança transfronterera pròpia, entre altres accions.
El projecte Pyre Neit, que té com a objectiu promoure la protecció del cel nocturn, ha obtingut un ajut d’1.341.305,36 €. En el marc d’aquest programa es preveuen accions com ara l’elaboració del primer atles dels paisatges nocturns dels Pirineus, la caracterització de corredors foscos per a la biodiversitat nocturna, així com la posada en marxa d’una governança transfronterera del cel nocturn i de programes de formació i divulgació per a donar a conèixer el cel nocturn. També es començarà a treballar en l’elaboració d’un dossier de candidatura transfronterera en l’àmbit del Parc Pirinenc de les Tres Nacions per a obtenir la certificació internacional per a la qualitat dels seus cels estrellats.
En el projecte Pyre Neit col·laboren les direccions generals de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Govern català (a través del Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici), així com el Parc Natural Régional Pyrennes Ariégeoises i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a través del Parc Astronòmic del Montsec.
La tercera iniciativa que també ha obtingut finançament a través d’aquesta segona convocatòria és el projecte Pyrfer +, amb un ajut d’1.831.704,27 €. Aquesta iniciativa té com a objectiu valoritzar tot el patrimoni vinculat a l’explotació històrica del ferro i la forja artesana, així com potenciar aquests oficis. En aquest programa hi participen com a socis el Parc Natural de l’Alt Pirineu, així com diversos ajuntaments d’un i l’altre costat de la frontera.
La quarta iniciativa és el projecte TRANS-MUNTANYA, que aposta per un turisme sostenible i una gestió compartida dels espais naturals dels Pirineus Orientals, entre ells el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, promovent la mobilitat no motoritzada i el senderisme responsable.
POCTEFA és un programa europeu de cooperació transfronterera creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra. En aquesta segona convocatòria rebran fons un total de 67 projectes relacionats en àmbits com ara la protecció del patrimoni natural i cultural, el turisme sostenible, la sostenibilitat energètica, la salut, la formació i el treball o la innovació.